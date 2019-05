Mafia: colpo al clan di Brancaccio, 34 arresti

Il mandamento di Brancaccio - regno di quella famiglia Graviano che negli anni Ottanta e Novanta dettava una legge che si spingeva fino ad essere un anello mortale delle stragi palermitane del '92 - è stato colpito duramente dalla operazione, ancora in corso, condotta da Polizia e Gdf di Palermo.

Una retata di sospettabili e qualche insospettabile, come non si vedeva da tempo e che cade, non certo per casualità, il giorno del venticinquennale della strage di via D'Amelio.

Suonare le campane a morto per il mandamento è improponibile, vista la capacità di autogenerazione di Cosa nostra testimoniata proprio da questa operazione.

Certo colpisce, oltre all'arresto di 34 persone, anche il sequestro: 42 aziende, per un valore complessivo di circa 60 milioni.

Tra i soggetti arrestati, nomi noti e sconosciuti.

Nei primi c è Pietro Tagliavia, capo del mandamento mafioso di Brancaccio e della famiglia di “Corso dei Mille”, attualmente ai domiciliari, che ha presieduto al traffico di stupefacenti, al sostentamento dei detenuti e dei loro nuclei familiari attraverso la gestione della cassa comune, al sistema delle estorsioni attuate sul territorio di riferimento, alla gestione, tramite prestanome, di un ramificato gruppo di imprese - operanti sul territorio nazionale principalmente nel settore della commercializzazione degli imballaggi industriali - nonché del gioco del lotto abusivo nel mandamento da lui controllato.

È stato ricostruito l'intero organigramma delle famiglie mafiose appartenenti al mandamento, definendo ruoli e competenze di ciascun associato e, in particolare, individuando gli elementi di vertice. Tra questi spicca Giuseppe Lo Porto, fratello del cooperante umanitario rapito da Al Qaeda nel 2012, in Pakistan, e ucciso tre anni fa da un drone americano nel corso di un'operazione antiterrorismo. Fa strano pensare che poco tempo fa chiedeva giustizia all’ex presidente statunitense Barack Obama per il fratello.

Sono state ricostruite decine di estorsioni perpetrate ai danni sia di imprese edili impegnate in importanti lavori di ristrutturazione, sia di piccole attività commerciali storicamente attive nel territorio sul quale la consorteria esercita il proprio dominio.

È stato ancora documentato come i rappresentanti del sodalizio mafioso, come è prassi, abbiano voluto esibire prestigio e fornire dimostrazione della propria forza anche in occasione di una delle ricorrenti feste rionali, autorizzando l'installazione di stand espositivi e monopolizzandone i guadagni.

Nei casi in cui le vittime hanno cercato di resistere alle pressioni degli associati non sono mancate le violente ritorsioni, con incendi di intere attività commerciali, episodi di violenza privata e danneggiamenti di notevole entità. Da questo punto di vista, poche o nulle le denunce degli imprenditori, il che dà l'idea della fora del sodalizio sgominato. Le indagini hanno permesso di dimostrare anche la disponibilità di armi.

Pietro Tagliavia, direttamente o per mano dei suoi più fidati collaboratori, ha fornito costantemente l'assistenza economica a favore dei carcerati, dimostrata chiaramente anche dal sequestro di un registro riportante tutte le somme versate a favore dei singoli detenuti.

La strutturata attività di indagine ha altresì permesso di dimostrare il totale controllo, da parte dell'associazione, di un gruppo imprenditoriale, distribuito su diverse Regioni ma particolarmente radicato in Sicilia e Toscana, il quale, sistematicamente e in forma organizzata, ha presieduto ad una molteplicità di reati tributari, in particolare utilizzando fatture false per decine di milioni di euro. E questa delle false fatture, come ha evidenziato anche l'ultima relazone della Dia, è una delle nuove frontiere di enorme guadagno per le mafie.

Le aziende - anche attraverso continui mutamenti degli organi societari e delle compagini imprenditoriali – si sono inoltre sottratte agli accertamenti del fisco ed alla riscossione delle imposte accertate in seguito a verifiche fiscali, arrivando a sviluppare complessivamente volumi d'affari annui, in relazione alle vendite effettivamente operate, per oltre 50 di milioni, foraggiando senza soluzione di continuità la cosca mafiosa di riferimento, destinataria finale dei proventi derivanti dalla vendita degli imballaggi industriali, di fatto incassati senza il versamento di imposte.

Il gruppo di imprese che faceva riferimento al mandamento mafioso ha così potuto prosperare e guadagnare posizioni di mercato a discapito degli operatori corretti, diventando uno dei leader nazionali, anche in virtù dei prezzi particolarmente concorrenziali praticati.

