Morbillo, l’allarme dell’Oms: «Il Dl non basta, serve una strategia»

L’Oms lancia «l’allarme rosso» in Italia per il morbillo e sollecita il governo ad adottare una strategia anti-morbillo a tre livelli. «Non è solo il decreto sui vaccini obbligatori che potrà risolvere il problema», ha detto l’assistente direttore dell'organizzazione dell'Onu per la Salute Flavia Bustreo. «I numeri sono inquietanti. L'Italia sta diventando il fanalino di coda in Ue e anche da noi si è cominciato a morire: nel 2017 35 morti in paesi Ue di cui 31 in Romania e 2 da noi».

Per contrastare il fenomeno che l’OMS definisce di “vaccine hesitancy”, prosegue Bustreo, «serve anche una campagna di informazione fatta di incontri in cui i

genitori abbiano modo di esprimere le loro preoccupazioni e ricevano risposte convincenti, e la istituzione di una commissione indipendente di esperti»: questo per contrastare la paura espressa da un terzo del fronte “no vax” che le decisioni prese dai governi siano influenzate dalle case farmaceutiche. Non voglio sembrare una Cassandra ma già in aprile avevo lanciato l'allarme sul ritorno di una malattia potenzialmente mortale. Vediamo un trend positivo

con un aumento degli impegni dei partner e 45 miliardi di dollari spesi dal 2010 sulla salute di donne e bambini».

Complessivamente sono saliti a 3.672 i casi di morbillo registrati in Italia dall'inizio dell'anno e tre sono i decessi confermati. Lo rileva l'ultimo bollettino settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) relativo alla settimana 10-16 luglio. L'89% dei casi si è registrato in soggetti non vaccinati ed il 6% in soggetti vaccinati con una sola dose. Nel 35% dei casi si è registrata almeno una complicanza, nel 41% si è reso necessario il ricovero e nel 22% l'accesso al Pronto soccorso. Sono stati 263 i casi segnalati tra gli operatori sanitari. L'età media dei pazienti è di 27 anni. L'ultima rilevazione dell'Iss, relativa alla settimana 3-9

luglio, segnalava complessivamente 3.500 casi di morbillo nel 2017.

