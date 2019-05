Nannicini: sì al taglio stabile del cuneo fiscale

Per Tommaso Nannicini, l’ex sottosegretario a Palazzo Chigi con Matteo Renzi e da maggio consigliere economico e membro della Segreteria nazionale del Partito democratico, tra la manovra prossima e quella del 2018 è possibile tagliare in maniera stabile il cuneo fiscale. Però, ha detto, è prematuro indicare le risorse con cui coprire questa operazione.

Il consigliere economico del Pd: taglio stabile del cuneo fiscale

In un’intervista rilasciata a Qn, l’economista ha fatto riferimento ad alcune misure che potrebbero essere realizzate in tempi non lunghi: la pensione di garanzia per i giovani con redditi bassi e carriere discontinue e sistema di redditi-ponte per la flessibilità previdenziale in uscita ma non solo, anche con una più efficace integrazione tra primo e secondo pilastro. E ancora: dimezzamento per tre anni dei contributi per i neoassunti under 35, ma con taglio permanente del costo del lavoro per sempre. Senza rinunciare alla riforma dell'Irpef basata sul cosiddetto «Fattore famiglia», per sostenere sia la natalità sia l'occupazione femminile. «Tra la manovra prossima e quella del 2018 è possibile davvero realizzare questi interventi e rafforzare un percorso di crescita che dia più opportunità alle nuove generazioni», ha spiegato Nannicini.

Taglio strutturale del costo per assumere i giovani

Quanto alla riduzione del costo del lavoro per le assunzioni dei giovani, «la sfida è quella del taglio strutturale, attraverso un dimezzamento della contribuzione per i primi tre anni per i contratti a tempo indeterminato, mantenendo, però, una riduzione del costo del lavoro anche per il resto della vita lavorativa del neo assunto. Insomma - ha concluso l’ex sottosegretario - si può prevedere una dote che il giovane si porta dietro nei diversi passaggi professionali».

Nannicini: è prematuro indicare le risorse

Fin qui l’intervista a Qn. Alla domanda se fosse possibile quantificare le risorse con cui operare un taglio stabile del cuneo fiscale e contributivo per i giovani, all'interno della prossima Legge di Bilancio, Nannicini ha risposto a margine di un convegno di Confprofessioni: «Mi sembra prematuro - ha detto -. I governi Renzi e Gentiloni, di cui il Pd è azionista di maggioranza, hanno sempre detto che c'era un “cronoprogramma” di riduzione della pressione fiscale e contributiva su tutta una serie di basi imponibili ed è, quindi, un discorso che viene da lontano».

