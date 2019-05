Qui si gioca la ripresa dell’Italia

A dieci anni dall'esplosione della peggiore crisi economica avvenuta in Occidente dalla Grande Depressione del 1929, ci troviamo ora a registrare in Italia i primi segnali di ripresa. Ma intanto abbiamo perso da un quinto a un quarto della capacità produttiva del nostro Paese, e il Mezzogiorno è quello che nel frattempo ha subito l’impatto più duro sotto il profilo economico e sociale.Tanto che si è riaffacciata la “questione meridionale”.

In forme e con aspetti tali da comportare uno sforzo eccezionale perché il Sud possa risalire la china almeno in parte, riprendendo fiato e vigore di fronte a sfide assai più cruciali rispetto a quelle del passato. Poiché dobbiamo adesso agire sia nel contesto europeo, in cui vari paesi della Ue hanno ricominciato a marciare, sia nell'ambito di un mercato globale (dove, accanto alle potenze emergenti, alcune contrade extracomunitarie, entrate recentemente nell'arena della competizione mondiale, stanno compiendo passi importanti).

Queste e altre circostanze di ordine sia strutturale che congiunturale hanno imposto negli ultimi tempi ricognizioni sempre più frequenti e approfondite sull'andamento del Mezzogiorno non solo nel quadro dell'economia nazionale ma rispetto alle tendenze e alle dinamiche in corso a livello internazionale. D'altronde, dalla possibilità che le regioni del Sud riescano a farcela dipende naturalmente, per molti aspetti, anche l'avvenire del Centro-Nord della penisola.In questa prospettiva il Centro Studi di Confindustria e il Centro Studi e Ricerche del Mezzogiorno (del Gruppo Intesa San Paolo) hanno elaborato un check-up sulle attuali condizioni dell'economia e della società meridionale. Dall'attenta e puntuale disamina di tutti i temi e problemi riguardanti il complesso e variegato universo del Sud, tanto nelle sue connotazioni quantitative che qualitative, emerge in generale un dato incoraggiante, poiché dal 2015 le regioni meridionali hanno conosciuto una crescita maggiore della media aziendale e le anticipazioni relative al 2016 confermano una crescita moderata, che, stando alle previsioni, dovrebbe proseguire anche per la prima parte del 2017.

Questa prognosi si basa sul fatto che tutti gli indicatori in crescita (come è avvenuto l'anno scorso, quando l'incremento del Pil è stato pari a un più 0,9 per cento) dovrebbero assicurare un livello di sviluppo intorno all'1 per cento (come è accaduto nel corso del 2015).Ad agire da motore è stata e seguita a essere l'industria (il cui valore aggiunto è cresciuto nel 2016 del 3,4 per cento, oltre 2 punti in più della media nazionale). E ciò grazie al fatto che è aumentato il numero delle imprese attive e quello delle start-up innovative (particolarmente significativo a questo riguardo è il fatto che sono andate aumentando le imprese in rete). Inoltre è cresciuto il fatturato delle aziende, non solo quelle di maggior taglia, ma pure, per la prima volta dall'inizio dalla crisi, delle piccole imprese che costituiscono il nerbo della nostra struttura produttiva.

Altri dati risultano particolarmente promettenti: dall'aumento dell'export delle imprese manifatturiere di diversi settori, ai robusti sviluppi del settore dei macchinari e del comparto delle macchine industriali (compresi i robot); dal forte recupero dei prodotti della raffinazione e di quelli chimici, all'incremento delle presenze di turisti stranieri.Invece zoppica il rapporto fra impieghi e Pil in controtendenza rispetto alla crescita del rischio delle imprese, in quanto la domanda di credito continua a non essere del tutto soddisfatta, mentre i livelli dell'occupazione migliorano solo lentamente e sono comunque ben lontani dal colmare le perdite rilevanti accumulatesi durante la lunga recessione dell'ultimo decennio e dall'alleviare perciò la dispersione di capacità umane e professionali. Inoltre il numero delle famiglie in “povertà assoluta”, quello dei Comuni del Sud falliti negli ultimi cinque anni (oltre 400 su un totale di 556) e la ripresa dei flussi migratori dal Sud verso l'estero sono preoccupanti.In sostanza, se da un lato appaiono essenziali le modifiche apportate quest'anno al credito d'imposta volte a incentivare gli investimenti pubblici e privati nel Mezzogiorno e il “decreto legge Sud” (attualmente all'esame del Parlamento) per la creazione di nuove imprese da parte di giovani o di “zone economiche speciali”, dall'altro risulta necessario assecondare il rafforzamento delle dimensioni delle aziende, le innovazioni e l'internazionalizzazione delle imprese esistenti, ma anche migliorare il volume e la qualità degli investimenti di matrice pubblica.

A ogni modo, se resta pur sempre indispensabile una strategia di sviluppo di medio-lungo periodo su scala nazionale, è giunto il momento che l'Unione europea faccia la sua brava parte per cercare di riequilibrare l'aumento eccessivo delle disparità avvenuto nel frattempo fra “aree forti” e “aree deboli”. Altrimenti finiranno per risentirne, alla lunga, le condizioni fondamentali di coesione e stabilità dell'intera compagine comunitaria.

