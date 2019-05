Esodo estivo, il 5 agosto traffico da "bollino nero"

Sarà il 5 agosto prossimo la giornata da evitare a tutti i costi per gli automobilisti italiani. Questa mattina a Roma è stato presentato il piano per l’esodo estivo del 2017, messo a punto da Viabilità Italia, la struttura del ministero dell'Interno che si occupa di coordinare tutte le misure per assicurare la sicurezza degli spostamenti dei cittadini. Polizia di Stato, Carabinieri, Anas, Concessionarie autostradali, Vigili del fuoco, Protezione civile hanno lavorato insieme a un pacchetto di misure che comprende la mappatura dei cantieri inamovibili presenti su autostrade e strade extraurbane principali, l’indicazione delle misure informative e di assistenza per gli utenti in viaggio, l'offerta per chi si muove in treno. Ma, soprattutto, è stato messo a punto il consueto calendario che consentirà la programmazione delle partenze.

Il calendario delle partenze

Quest’anno sarà contrassegnata con il “bollino nero” l’intera giornata di sabato 5 agosto, quando è prevista la più alta concentrazione di partenze del 2017. Non sarà l'unico giorno da tenere sotto controllo. Gli spostamenti si preannunciano comunque intensi sia nell'ultimo fine settimana di luglio, contraddistinto con il bollino rosso, sia negli altri weekend del mese di agosto. In generale, comunque, già da questo weekend bisognerà fare attenzione: la mattina di sabato 22 luglio troviamo il primo bollino rosso di una lunga serie. La maggior concentrazione di traffico per i rientri in città è, invece, prevista nelle due ultime domeniche di agosto e nel primo fine settimana di settembre. E', soprattutto, nel weekend del 26 e 27 agosto che è previsto il grande rientro dalle località di vacanza in città, il controesodo.



Meno cantieri sulla rete

Per fronteggiare il grande numero di spostamenti sono state annunciate diverse misure. Sulla rete di Autostrade per l'Italia, ad esempio, lungo le principali direttrici di esodo a luglio e agosto verranno rimossi tutti i cantieri di manutenzione. Anas, sulla sua rete, garantirà l'utilizzo di 1.100 automezzi, 1.830 telecamere, 530 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti per la sorveglianza, il pronto intervento e l'assistenza dei clienti. “Nel corso della mobilità estiva – ha detto il presidente Gianni Armani - avremo il 30% in meno di cantieri inamovibili rispetto allo scorso anno e terremo costantemente informati gli automobilisti attraverso un piano di comunicazione dedicato”. La Polizia ferroviaria, poi, garantirà un incremento delle pattuglie in stazione e un potenziamento dei servizi a bordo dei treni.

I nuovi servizi Telepass

Oltre alla sicurezza si lavora sul fronte dei servizi. Per venire incontro alle nuove esigenze di mobilità, Telepass allargherà il suo raggio d'azione con Telepass Pay, un circuito unico che a regime consentirà di pagare la benzina, dentro e fuori l'autostrada, il bollo auto, le multe, i taxi, il trasporto pubblico locale e il car sharing, oltre al parcheggio sulle strisce blu. Da oggi chi è già cliente Telepass potrà pagare il carburante in 160 aree di servizio della rete autostradale con il proprio dispositivo Telepass. Ma non è tutto. Grazie all'applicazione Pyng+ di Telepass Pay sarà possibile da subito pagare molti altri servizi legati alla mobilità: benzina in modalità self service, strisce blu, e - a partire da ottobre - anche il bollo dell'auto, i taxi, il trasporto pubblico locale e il car sharing. L'offerta è erogata da Telepass Pay Spa, controllata al 100% da Telepass Spa, che come ha ricordato l'ad di Atlantia Giovanni Castellucci, “da quest'anno è diventato un sistema di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia”. Da ricordare anche l'iniziativa “Prezzo ok”: fare il pieno self in autostrada nelle aree di servizio che aderiscono a questa campagna non riserverà sorprese, perché i prezzi saranno controllati e in linea con quelli praticati sulla rete extra autostradale.

