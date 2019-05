La differenza fra mafia e «mondo di mezzo»

La sentenza, di primo grado, è arrivata: a Roma esiste il mondo di mezzo ma non la Mafia capitale. Non esiste, dunque, una mafia con caratteri autonomi, propri (originari) e originali. L'associazione alla sbarra nella Capitale non deve dunque essere ricondotta al paradigma criminale dell'articolo 416 bis. In questa associazione la forza d'intimidazione del vincolo associativo, autonoma e resa palese e le conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà, non sono generate dal combinarsi di fattori criminali, istituzionali, storici e culturali.

Dopo quasi tre anni – l'operazione è stata condotta il 2 dicembre 2014 – cade l'architrave della pubblica accusa romana e in attesa di conoscere le motivazioni si possono solo ripercorrere alcune tappe.

Nei provvedimenti giudiziari è stata affrontata specificamente la problematica della differenza intercorrente tra la “mafia Capitale” e le mafie storiche che, sul piano strutturale, presentano modelli organizzativi rigidamente gerarchici, nei quali i vincoli di appartenenza sono indissolubili e inderogabili. Un tale modello organizzativo – ha ricordato il consigliere Giovanni Russo nell'ultima relazione della Dna (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) - è, però, storicamente e sociologicamente, incompatibile con la realtà criminale romana, che è invece stata sempre caratterizzata da un'elevata fluidità nelle relazioni criminali, dall'assenza di strutture organizzative rigide, compensata però dalla presenza di figure carismatiche di grande caratura criminale, quali Ernesto Diotallevi, Michele Senese e Massimo Carminati e da rapporti molto stretti con le organizzazioni mafiose tradizionali sul territorio romano e da una connaturata capacità di ricercare e realizzare continue mediazioni, che si risolvono in un equilibrio idoneo a generare il senso della loro capacità criminale. Russo ha ricordato che la sua forza di intimidazione «non ha un territorio fisico, istituzionale o sociale privilegiato, ma che viene immediatamente percepita e subìta da chi con essa abbia rapporti». Ne esce sconfitta la definizione di mafia “silente”.

Da questo punto di vista la sentenza del 10 aprile 2015 della Corte di Cassazione, intervenuta sulla configurabilità dell'organizzazione capeggiata da Carminati come un'associazione di stampo mafioso affrontava, risolvendola positivamente, una delle questioni più attuali e importanti emerse, nell'ambito del processo penale (e non solo), in relazione alla presenza nel nostro Paese di organizzazioni criminali estremamente attive e pericolose: se cioè si possa applicare anche alle associazioni per delinquere diverse dalle “mafie tradizionali” la norma incriminatrice dell'articolo 416 bis del codice penale. La Cassazione ha preso in esame anche il rapporto fra associazione mafiosa e corruzione, confermando che tutte le mafie, sia quelle tradizionali che quelle nuove, «preferiscono sempre più ricorrere alla minaccia e alla violenza solo come extrema ratio, adottando – quindi – un approccio di tipo collusivo/corruttivo».

«Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento ed omertà – si legge nella sentenza della Suprema Corte – può essere diretta tanto a minacciare la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell'assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio».

Questo approdo interpretativo ha avuto un importantissimo seguito nella sentenza del 3 novembre 2015 del Gip di Roma (giudice per l'udienza preliminare) che, affrontando la posizione di alcuni imputati che hanno chiesto di definire la propria posizione con il giudizio abbreviato, ne ha affermato la responsabilità penale, anche con riferimento ad alcune ipotesi di reato aggravate dal metodo mafioso.

Nella articolatissima motivazione depositata il 28 gennaio 2016, vengono individuati tutti gli indici rivelatori della presenza di una associazione di tipo mafioso: «Sulla scorta degli elementi illustrati può ritenersi accertata la presenza nella capitale di un'associazione, che presenta caratteri e indicatori di mafiosità, individuati dall'elaborazione giurisprudenziale – la segretezza del vincolo, una struttura gerarchica, l'assoluto rispetto del vincolo gerarchico, il metodo mafioso utilizzato per l'acquisizione del controllo di imprese, di interi settori economici e di appalti pubblici, il diffuso clima di omertà, che ne deriva, un programma che comprende tutte le finalità contemplate dall'art. 4l6 bis c.p.- che ha Carminati il suo vertice, il quale le ha impresso cifra criminale e metodo operativo, ne ha deciso struttura, collocazione, direzione e ambiti di operatività, che ha matrice originaria e specifica nella realtà romana, nella quale operava da anni e che ha operato impunemente nella capitale, riuscendo a raggiungere, favorita dalla combinazione di fattori illustrata e dalle congiunture storico-politiche descritte, una posizione dominante nel settore degli appalti pubblici e, per quanto illustrato, l'occupazione dell'intera struttura comunale e delle sue municipalizzate nel corso della precedente amministrazione, garantendosela anche dopo il cambio di maggioranza con lo stesso metodo e con un'intensa ed ugualmente efficace attività corruttiva».

© Riproduzione riservata