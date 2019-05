Quelle parole contro l’ansia

Mercati ansiosi hanno bisogno di parole chiare e semplici, soprattutto quando hanno così desiderio di avere news su cui provare a far profitti, che, pur in assenza di autentici annunci di politica monetaria, provano ad inventarli. È questo il messaggio di Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea (Bce): la politica monetaria rimane ultra-espansiva, senza se e senza ma, almeno fino a quando le informazioni macroeconomiche non cambieranno.

L’aspetto più interessante della comunicazione che ieri è avvenuta delle decisioni Bce è proprio legato al rapporto tra gli annunci di politica monetaria e l’ansia dei mercati di avere la conferma che ci sarà una svolta nelle scelte, che loro prima o poi si aspettano. Draghi non parla mai esplicitamente delle reazioni dei mercati alle sue parole – non lo ha fatto neanche ieri – ma il tema di come tale mercati possano essere affetti da distorsioni nella interpretazione delle parole dei banchieri centrali era ben presente.

È un fenomeno di distorsione cognitiva che è già avvenuto ben due volte tra giugno e luglio. La prima volta è accaduto in occasione di un discorso pubblico in Portogallo di Draghi. Il presidente Bce aveva affermato che il passaggio da un rischio deflazione ad una sana e moderata ripresa della dinamica dei prezzi – quindi alla fine dei tempi straordinari per la politica monetaria europea – passa attraverso almeno due condizioni, tra loro incrociate: da un lato una ripresa della domanda aggregata, dall’altro un’offerta aggregata in cui le relazioni tra aumento dell’offerta di beni e servizi, occupazione, salari e prezzi siano più sincronizzate e coerenti.

Poi Draghi ha sottolineato che mentre la prima condizione appare verificata, la seconda deve ancora verificarsi, e quindi la strategia di politica monetaria non può essere modificata. Ieri Draghi ha ribadito che il discorso “portoghese” non aveva alcuna novità rispetto alle dichiarazioni ufficiali rilasciate qualche giorno prima in Finlandia, comunicando le decisioni Bce.

Ma i mercati sono oggi affetti dall’ansia di avere la conferma che la politica monetaria europea tornerà ad essere normale, cioè che si ridurranno gli acquisti della Bce di titoli pubblici e privati, e poi i tassi di interesse riprenderanno a navigare in territorio positivo. Per cui i mercati ascoltarono Draghi a metà, ricavandone un annuncio – mai esistito – sulla imminente fine della politica monetaria ultra- espansiva, con il conseguente apprezzamento dell’euro. I mercati videro un Draghi nelle sembianze di “falco”, che però era solo nella loro immaginazione. Anche ieri, di fronte all’assenza assoluta di novità, qualcuno dei presenti ha provato ad inventarsi la notizia, chiedendo per esempio se il consiglio Bce avesse deciso cosa fare dopo dicembre 2017. Sono domande che solo pazienti ansiosi possono fare, ci direbbe un neurologo.

Perché i mercati hanno l’ansia di veder confermata l’ipotesi di una svolta nell’azione Bce? Perché la ritengono positiva per l’evoluzione dell’economia dell’Unione? Assolutamente no. L’unica ragione è perché sarebbe una notizia rilevante, dunque che muove le quotazioni, per cui anticipandola possono aumentare le probabilità di far profitto, anche solo per qualche secondo. L’ansia da conferma è in realtà un aspetto specifico della più generale ansia da notizia che caratterizza mercati finanziari in cui l’eccesso di liquidità oramai quasi decennale si accoppia a strutture dei rendimenti schiacciati verso il basso, in un orizzonte temporale che tende ad essere sempre più corto. Insomma l’ansia da conferma è il risultato finale del mix tra eccesso di liquidità, rendimenti bassi ed orizzonte temporale ridotto.

Il medesimo meccanismo è tornato all’opera un paio di settimane dopo, quando la presidente della Banca centrale americana (Fed) Janet Yellen ha presentato al Congresso il rapporto semestrale sulla politica monetaria . Della presentazione – durata oltre tre ore – ai mercati è bastato estrapolare un paio di frasi sull’incertezza nelle prospettive macroeconomiche in termini di crescita ed inflazione – che contestualizzate apparivano assolutamente ovvie e banali – per concludere che l’annunciata normalizzazione della politica monetaria americana sia in realtà in discussione, e che quindi si era in presenza di una news, con i relativi effetti sulla quotazione del dollaro. Questa volta i mercati – ed i media – raccontavano di un Yellen “colomba”, anch’essa inventata.

La comunicazione – unita alla psicologia – diviene sempre di più un strumento importante per i banchieri centrali, ma anche delicato. Assomiglia ad una spada a due lame: arma potente per chi la impugna, ma anche pericolosa.

