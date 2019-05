Settima fumata nera per il nuovo giudice, Consulta senza plenum da 255 giorni

Settima convocazione chiusa con un nulla di fatto. L’elezione del 15° giudice della Corte costituzionale, di competenza parlamentare, dovrà ancora attendere: anche oggi Camera e Senato in seduta comune non sono riusciti ad accordarsi sul nome del sostituto di Giuseppe Frigo (area centrodestra) dimessosi il 7 novembre 2016. Per la terza volta di seguito dove non si è stati neanche in grado di raggiungere il numero legale. La seduta non è stata riconvocata: probabile si vada a dopo la pausa estiva. Se il nuovo giudice non sarà eletto prima del 20 settembre, l’attuale “vacatio” supererà i 317 giorni.

Manca l’intesa tra i partiti

Alle 14 era convocato il parlamento in seduta comune, la settima convocazione dopo che quelle del 29 e del 15 giugno scorso erano andate a vuoto per il mancato raggiungimento del numero legale. È la settima seduta nella quale non è stata trovata la convergenza su chi dovrà sostituire Giuseppe Frigo, dimessosi in anticipo il 7 novembre 2016 dopo esser stato eletto dal parlamento il 21 ottobre 2008 in quota centrodestra. La vacatio si allungherà quindi ancora, avendo superato oggi i 255 giorni e scalando pericolosamente la classifica dei giudici costituzionali che hanno richiesto più tempo per essere sostituiti dal parlamento.

La classifica dei ritardi

La vacatio del sostituto di Frigo si avvicina ai 317 giorni, quelli che sono stati necessari per trovare il sostituto di Sergio Mattarella dopo la sua elezione a capo dello Stato a gennaio 2015. Alla fine non manca molto a superare quel limite: se non si troverà una intesa per il prossimo 20 settembre, i 317 giorni saranno raggiunti. La vacatio del sostituto di Mattarella è stata la nona più lunga nella storia.

CONSULTA: I RITARDI DEL PARLAMENTO

Giorni trascorsi per l'elezione di un nuovo giudice della Corte costituzionale da parte delle Camere (Fonte: Elaborazione Sole 24 Ore)

