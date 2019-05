Vaccini: dal Senato ok al decreto con 171 sì, ora passa alla Camera

Polemiche all’inizio, polemiche alla fine. Il primo via libera al decreto legge che introduce l’obbligo vaccinale a scuola arriva in un’Aula del Senato incandescente. Ma l’asse Pd-Forza Italia che ha caratterizzato la discussione anche in commissione "tiene", e alla fine la legge di conversione in otto articoli "passa" con 172 voti favorevoli, 63 contrari e 19 astenuti. Nel pomeriggio la conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso che l’Aula della Camera approverà in via definitiva il provvedimento il 28 luglio (con le dichiarazioni finali fissate a partire dalle 10). La discussione generale sul decreto legge da parte dell’Assemblea si terrà mercoledì prossimo, 26 luglio. Non è escluso il voto di fiducia. Deadline per la conversione, il 6 agosto.

I contenuti principali

Il provvedimento istituisce l’obbligatorietà su 10 vaccini e prevede l’«offerta attiva e gratuita» per altri quattro, sulla base del calendario di nascita in vigore per bambini e ragazzi tra zero e sedici anni. La mancata adesione alla profilassi, fino a sei anni, comporterà l'impossibilità di iscriversi ad asili nidi e scuole materne. Mentre da sei a 16 anni agli alunni non "coperti" la scuola dell'obbligo sarà comunque garantita, ma le famiglie inadempienti, che in ogni caso prima andranno contattate in vista di un'adesione consapevole dalla Asl, se recidive dovranno pagare multe da 100 a 500 euro (in base al numero di profilassi non effettuate).

Le modifiche al Senato

Il decreto legge 73, varato dal Consiglio dei ministri il 19 maggio scorso e fortemente voluto dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin, è stato decisamente modificato nel passaggio al Senato: intanto i vaccini obbligatori passano da 12 a 10, poi sparisce dal testo ogni riferimento al rischio di perdita della potestà genitoriale, fortemente contestato fuori e dentro il Parlamento. Le multe inizialmente previste nel provvedimento potevano arrivare fino a 7.500 euro: ora la sanzione massima prevista è pari a quella da 500 euro preventivata inizialmente. Ancora: si snellisce decisamente la comunicazione tra scuole e Asl, a tutto vantaggio delle famiglie: saranno le scuole a trasmettere alle aziende sanitarie gli elenchi di tutti i propri iscritti, per poi vederseli restituire "spuntati" con i nomi dei vaccinandi.

Solo a questo punto scatterà l'invito alle famiglie a "regolarizzare" i certificati vaccinali dei propri figli. Scendono in campo le farmacie, che fino all'ultimo si è cercato di coinvolgere nell'attuazione del provvedimento: d'ora in poi la prenotazione delle vaccinazioni si potrà fare anche lì, attraverso il Cup. A regime, il monitoraggio costante della situazione epidemiologica e vaccinale, necessaria anche per consentire interventi correttivi delle politiche di profilassi, sarà affidata all'Anagrafe nazionale vaccini, istituita sempre dal Senato. Così come viene potenziata la farmacovigilanza sugli eventuali eventi avversi. E il nuovo testo potenzia con risorse umane (20 "comandi" in forza al ministero della Salute) e finanziarie (in tutto fino a 1,4 milioni di euro per 2017 e 2018) l'iter della definizione delle procedure di ristoro dei danneggiati da trasfusione o da vaccini obbligatori.



