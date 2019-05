La maggioranza a rischio sfaldamento in autunno

Le dimissioni del ministro centrista Enrico Costa, che ha lasciato governo e partito di Alfano per ricongiungersi a Forza Italia, gettano una luce preoccupante su questo finale di legislatura. Da una parte i centristi richiamati dalle sirene di Silvio Berlusconi per assicurarsi un posto nella prossima legislatura, tanto che per rassicurare i suoi l’ex Cavaliere ha messo in campo il progetto di una lista autonoma, radicata in particolare al Sud, per tutti gli alfaniani che vogliono ritornare nella casa madre. E in Senato il capogruppo Paolo Romani sta tentando di frenare per ora i nuovi ingressi per evitare che il governo Gentiloni si ritrovi senza più maggioranza in vista della manovra economica d’autunno.



Dall'altra il nuovo cantiere aperto a sinistr a del Pd dall'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, che vede coinvolti i parlamentari bersaniani di Mdp. Altri voti che in Senato rischiano di sfilarsi dalla maggioranza in occasione dell’approvazione della legge di bilancio: se Pisapia spinge per non rompere con il governo facendo precise proposte sulla legge di bilancio («Non possiamo prenderci la responsabilità di far mancare i numeri», ripete), da parte loro Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza - e ancora di più Massimo D’Alema - immaginano di approfittare proprio della prossima legge di bilancio per smarcarsi da un governo a guida Pd considerato troppo di destra per caratterizzare in questo senso la campagna elettorale.

E il fatto che delle proposte sulla legge di bilancio se ne occuperà direttamente Bersani e non come in passato la fondazione Nens con l’ex ministro Vincenzo Visco la dice lunga sulle intenzioni bellicose di Mdp: in molti nel Pd sono convinti che faranno richieste appositamente inaccettabili come quella di reintrodurre la tassa sulla prima casa per i redditi medio-alti.



Ai vertici dei gruppi parlamentari del Pd mantengono tuttavia i nervi saldi, così come il premier Paolo Gentiloni: la legge di bilancio alla fine avrà senz'altro i numeri – è il ragionamento – perché nessuno si vorrà prendere la responsabilità di mandare il Paese all’esercizio provvisorio e di far aumentare l’Iva come prevedono le clausole di salvaguardia residue se non disinnescate. Ma un conto è una manovra approvata dall’attuale maggioranza, un conto è una manovra che passa grazie all’aiuto o al benestare (con le uscite tattiche dall’Aula per far abbassare il quorum) di Fozra Italia.



Le forze centrifughe in vista delle elezioni, che al più tardi ci saranno la prossima primavera, lavorano poi su fronti meno evidenti ma non meno importanti: Matteo Renzi vuole tenersi fuori dalla polemiche politiche, soprattutto dal pressing per modificare la legge elettorale in modo da permettere la coalizione con gli ex compagni di partito, e anche il più possibile fuori dall’azione di governo. Non a caso nelle prossime settimane lavorerà, con il responsabile del programma e consigliere economico Tommaso Nannicini, alle proposte sul programma elettorale e non alla messa a punto della legge di bilancio. Tutte le idee nuove, le riduzioni fiscali a vantaggio delle famiglie con figli e delle donne così come la pensione minima garantita per i giovani precari, saranno spese in campagna elettorale. Lasciando alla legge di bilancio solo una proposta forte della nuova renzinomics: il taglio struttutale del cuneo fiscale per i giovani neoassunti. Anche questo un segnale pericoloso del rompete le righe generale a cui il Paese rischia di assistere a partire da settembre.

© Riproduzione riservata