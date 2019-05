Regolamenti parlamentari, la «grande» riforma sempre rinviata

Silvio Berlusconi lo disse senza circonlocuzioni. «Noi abbiamo il compito di governare - affermò nel 2008, da poco tornato premier per la terza volta - ma dobbiamo fare i conti con istituzioni e regole arretrate rispetto ai tempi attuali. La cosa migliore è cambiare i regolamenti. Oggi in Parlamento c’è un popolo di persone depresse perché passano tutto il loro tempo a fare i conti in aula e in commissione con l’ostruzionismo dell’opposizione che si diverte a fare ostruzionismo».

Parole diverse ma concetti replicati qualche anno più tardi da un altro presidente del Consiglio, Matteo Renzi. «Questo modo di legiferare - disse il segretario del Pd, arrivato a Palazzo Chigi da neanche 50 giorni - non funziona, è per questo che la riforma dei regolamenti parlamentari dovrebbe essere fatta rapidamente». La questione sta da sempre al cuore di chi è chiamato a guidare il Paese.

Ma a sollevare il tema dell’inadeguatezza delle regole che governano la vita di Camera e Senato non sono solo i capi dell’esecutivo, insofferenti di fronte a un Parlamento che frena la loro azione di Governo. A riconoscere che il problema esiste sono gli stessi vertici delle due istituzioni, da ultimo quelli in carica: Laura Boldrini e Pietro Grasso hanno entrambi riproposto la questione negli scorsi giorni nella tradizionale cerimonia del Ventaglio.

Il tema si rincorre di legislatura in legislatura. Eppure non si può dire che modifiche al funzionamento di Camera e Senato non ci siano state.Anzi. Dal 1971, anno di entrata in vigore dei due regolamenti, se ne contano 31 per Montecitorio e 21 per Palazzo Madama. In alcuni casi si è trattato di ritocchi e integrazioni ma in altri di interventi consistenti. Come quello dell’estate di venti anni fa con cui si mise mano, tra l’altro, alla riorganizzazione del procedimento legislativo (con una nuova disciplina della programmazione dei lavori che diede maggiore poteri alla presidenza) e vennero introdotti strumenti per migliorare la qualità delle leggi (in particolare fu istituito il Comitato per la legislazione).

Correzioni importanti ma, evidentemente, non quelle “giuste” per far cambiare passo al Parlamento, se i vertici delle due istituzioni propongono ora di tornare sul tema allo scadere di legislatura. Grasso stesso ha presentato alla Giunta per il regolamento (organo che presiede) quello che lui stesso ha definito un “decalogo” con l’obiettivo di «accelerare l’iter legislativo, semplificare le procedure e ad aumentare l’efficienza del nostro sistema parlamentare». «La riforma del regolamento è uno dei temi che mi sta più a cuore» ha detto la Boldrini auspicando che possa ripartire il confronto tra le forze politiche.

Per mettere mano al regolamento serve il voto favorevole della maggioranza assoluta dell’assemblea. Una condizione che ripropone in versione “aggravata” le dinamiche tipiche delle riforme istituzionali, in cui l’accordo bipartisan è reso difficile dai veti dell’uno o dell’altro schieramento. Alla Camera, ha ricordato il presidente Boldrini, si era partiti bene con l’avvio a inizio legislatura dell’iter della riforma che «poi ha avuto una battuta d’arresto nel momento in cui alcuni gruppi hanno deciso di aspettare l’esito referendario». Ora, a pochi mesi dallo sciglimento delle Camere, si riparte da zero: si mette da parte l’ambizioso progetto di una «grande riforma» e ci si limita a singoli punti di possibile convergenza. Un programma minimo eppure già dal fiato corto. Per alcuni partiti (come Forza Italia) i tempi non sono quelli giusti: prima bisognerà capire con quale sistema elettorale si tornerà a votare nel 2018.

