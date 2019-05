Nuova scossa di terremoto nella notte vicino ad Amatrice

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 4:13 tra le province dell'Aquila, Rieti e Teramo.

Il sisma, secondo i dati rilevati dall’IGV, ha avuto ipocentro a 14 km di profondità e l'epicentro 3 km da Campotosto (L'Aquila), 8 km da Amatrice (Rieti) e 12 km da Crognaleto (Teramo). La scossa che è stata avvertita dalla popolazione, anche fino a Rieti, non ha provocato danni a persone o cose.

Convivere con il terremoto

La scossa nella notte è stata avvertita anche nelle Marche. Lo conferma all'ANSA il sindaco di San Ginesio Mario Scagnetti, che scherzando ha affermato: “Ormai per la magnitudo 4 non ci alziamo neppure”. Il sindaco proprio oggi ospiterà la Fondazione Merloni e il direttore generale Unesco Irina Bokova per la presentazione di progetti per la rinascita dell'Appennino.

Per il vice sindaco Michele Franchi ad Arquata del Tronto (Ascoli

Piceno) il terremoto è diventato un fatto quasi ordinario: “E’ da un anno che ci accompagna, abbiamo imparato a conviverci, qua la gente ormai sa valutare la

magnitudo delle scosse . L'importante ora è guardare al futuro: venerdì assegnare lecasette per le frazioni di Pretare (26 Sae) e di Piedilama (16), credo che la gente ci entrerà entro Ferragosto”.

Il terremoto si è sentito anche a Visso, dove il sindaco Giuliano Pazzaglini, più che per il sisma, è preoccupato per l'andamento dei lavori di urbanizzazione delle aree per le casette. “Su sei aree, quattro (per un totale di sun centinaio di casette) stanno andando procedendo, una da 40 Sae va avanti più lentamente, l'ultima da 46 è totalmente ferma. Oggi faremo un sopralluogo con il presidente della Regione Ceriscioli”.

Altra scossa tra Verona e Brescia

L’episodio sismico in Centro Italia è stata preceduto ieri poco dopo le 19.00 da una scossa di magnitudo 3,6 è stata avvertita nel veronese e in nei comuni confinanti del bresciano.

La scossa, che ha avuto epicentro a 8 km di profondità, in una zona ad una dozzina di chilometri da Crone (Brescia), è durata qualche secondo ed è stata sentita a Verona e in molti paesi della sponda veronese del lago di Garda.



A Kos si dorme ancora all’aperto

Centinaia tra turisti e cittadini hanno trascorso la notte all'aperto a Kos dopo la

scossa di terremoto di intensità 6.7 che ha colpito l'isola greca nella notte del 20 luglio, provocando la morte di due turisti, un turco e uno svedese, e il ferimento di 500 persone tra Grecia e Turchia.

Almeno due dei feriti rimangono in gravi condizioni. Dopo la grandissima paura, tantissime persone hanno preferito dormire in auto, nei parchi e negli uliveti.

Il sisma, avvenuto a una profondità di circa 10 km, è stato seguito da un mini tsunami, con onde alte circa mezzo metro chehanno travolto case, negozi e auto parcheggiate sulla costa di Bodrum, arrivando fino a un centinaio di metri dal mare. Una notte di paura, scandita da decine di scosse di assestamento -

almeno 160, secondo la stima dell'osservatorio di Kandilli aIstanbul - che hanno spinto migliaia di turisti a dormire all'addiaccio, su sdraio, lettini e giacigli di fortuna.

