Vaccini, banche, Sud: tre voti di fiducia prima della pausa

Tre decreti da incassare rapidamente e tre voti di fiducia già pronti nei cassetti. Vaccini, banche venete decotte e aiuti al Sud sono i tre piatti forti della settimana parlamentare tutti ad alto tasso di preoccupazione per il Governo. Praticamente la penultima prima della pausa estiva, in vista di una ripresa a settembre che si annuncia sempre più complicata.

Settembre il mese della verità

Mentre il Governo e la maggioranza continuano a perdere pezzi per le fughe di sottosegretari alfaniani verso i lidi berlusconiani, e con gli stessi alfaniani e il loro Ap che vivono da separati in casa nel Governo e nei rapporti col Pd e con Renzi, settembre sarà il mese della verità. Col macigno di una legge elettorale per la quale continua a non intravedersi una soluzione. Con la manovra 2018 che rischia di trasformarsi in una pericolosa zavorra per il Pd in vista delle politiche del 2018 a quel punto ormai alle porte. E con quelle partite – le leggi ferme – al momento formalmente rinviate ma che rischiano seriamente di inasprire un clima già tesissimo. È il caso dello ius soli, come del biotestamento, di cui forse si parla troppo poco tra gli argomenti politicamente ad altissimo tasso di sensibilità.

Aiuti al Mezzogiorno

Intanto questa settimana si annuncia tesissima in Parlamento. La Camera – dopo la seduta voluta e ottenuta dal M5S perfino la domenica in commissione – voterà il decreto vaccini (che scade il 6 agosto) tra giovedì e venerdì: il voto di fiducia è pressoché sicuro. Come è probabile per il decreto con gli aiuti al Mezzogiorno, che scade il 19 agosto ma che deve essere trasferito di gran carriera alla Camera. Il decreto sulle banche invece attende di uscire dalla commissione Finanze, sempre al Senato: arriverà in aula solo la settimana prossima. Dove la fiducia potrebbe essere più che una necessità per il Governo.

Mini calendario



Decreto vaccini

Iin aula alla Camera da mercoledì 26

Decreto sul Sud

In aula al Senato dal 25 luglio

Decreto sulle banche

In commissione al Senato da martedì 25

Liberalizzazione della canabis

In commissione alla Camera da martedì 25

Concorrenza

In commissione al Senato da martedì 25

Biotestamento

In commissione al Senato da martedì 25

Trasparenza dei partiti politici

In commissione al Senato da martedì 25

Modifiche al Codice della strada

In commissione al Senato da mercoledì 26

