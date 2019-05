Da Paltrinieri a Pellegrini, a Budapest un esordio di speranza per gli Azzurri

Una mattina di speranze azzurre. Dagli sprint dei ranisti, ai 200 stile libero della Pellegrini fino ad arrivare alle profonde bracciate di Detti e Paltrinieri sugli 800, dalla Duna Arena arrivano tempi, segnali e volti incoraggianti in vista della campale giornata di domani,quando nelle 3 finali ci giocheremo buona parte delle speranze da podio della nostra spedizione (senza dimenticare i 1500sl di oggi, con Simona Quadarella, romana di 18 anni, entrata in finale col quarto tempo, e i 1500 sl uomini di domenica, con l'ennesimo duello tra Paltrinieri, Detti e Sun Yang).

Insomma, le sensazioni ci sono, sperando siano seguite dalle prestazioni. Se poi stasera il Settebello facesse l’impresa contro la Croazia, centrando la qualificazione alle semifinali...

La sfida dei ragazzi di Sandro Campagna sarà preceduta da una gustosa Ungheria-Russia: senza scomodare l’epica e drammatica sfida di Melbourne '56, l’incrocio tra magiari e russi vale quasi l'intero mondiale, vista la cornice dell’Isola Margherita e l'atmosfera magica che i fan ungheresi stanno creando intorno a questi Mondiali, con tribune sempre gremite e guance tricolori a più non posso, a griffare i volti anche di neonati e anziani.

Squali del mezzofondo - Si studiano, si guardano, si scrutano a distanza. Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti e Sun Yang. Gli azzurri pronti a giocarsela fino all'ultima braccia col cinese, che punta al dominio nello stile libero e già ha fatto suoi i 400 in cui il livornese ha chiuso terzo, bissando il podio di Rio2016. Domani la resa dei conti sugli 800, domenica sui 1500. Intanto Greg lancia il primo segnale, stampando il primo tempo di qualificazione (7'45”31) mentre il cinese e il livornese, nella stessa batteria, si stuzzicano e punzecchiano, nuotando fianco a fianco, fino alla volata conclusiva, che però l'azzurro neanche abbozza, lasciando al rivale il primo, oggi platonico, posto. Alla fine entrano in finale con quinto e sesto tempo: cioè saranno ai lati di Paltrinieri, che partirà dalla corsia 4. «L'unica cosa che contava oggi era qualificarsi e non stancarsi - spiega un Detti stranamente rabbuiato in volto - e quindi l'obiettivo è centrato. La volata con Sun? Ho dato l'ultima bracciata a cinque metri dalla piastra, fate voi... Che finale mi aspetto? Tirata dall'inizio alla fine, anche se abbiamo tre modi di interpretarla diversi. Ma bisognerà dare tutto, e tempo per guardare le altre corsie davvero non ce ne sarà». Opinione condivisa anche da Paltrinieri, corroborato da cronometro e sensazioni: «Bene, è stato un buon esordio: ho voluto mandare un messaggio ai miei rivali. La finale? Niente tattica, bisogna tirarla a tutta!». Ci sarà parecchia turbolenza, domani, nella vasca della Duna Arena...

Fede c'è - Sorride, la Divina. Prima in acqua, mentre il tabellone certifica la sua vittoria nella quinta batteria dei 200sl (1'56”07, miglior tempo assoluto, in batteria davanti all'idolo di casa Hosszu 1'56”43); poi davanti alla telecamere, cui si concede giusto il tempo per condividere le buone impressioni che ha regalato in una prova fluida, lineare, dal ritmo “andante con brio”, che davvero non dispiace qui sulla riva del Danubio dei valzer austro-ungarici. È bello vederla sorridere, Federica Pellegrini, confortata da cronometro e sensazioni nelle sue scelte pre-mondiali: «Andiamo avanti un passo alla volta, ma l’essere rimasta in altura fino alla vigilia del Mondiale sembra aver pagato - sottolinea la campionessa di Spinea, a caccia del settimo podio iridato consecutivo nella specialità, lei che all'ottava partecipazione mondiale -. Certo aver avuto una batteria a ritmo così sostenuto mi ha aiutato a trovare subito una buona confidenza in acqua. Sono contenta, ma c'è ancora molto da fare». Inutile dire che la Ledecki incombe lì dietro, a pochi decimi, e sembra aver giustamente dosato le energie dato il fitto programma di gare (e conseguenti premiazioni...) che ancora l'aspetta.

Il risveglio del fenomeno - Sveglia, colazione, riscaldamento, tuffo, record del mondo. L'oro in bocca lo porterà il pomeriggio di domani, ma certo anche il mattino odierno malaccio non è stato per Adam Peaty, il giovanotto inglese che sta riscrivendo storia e relativi albi della rana. 26”10 è infatti il nuovo primato mondiale che l’inglese ha stampato nella nona e ultima batteria del mattino, nella sessione che ha visto i nostri Scozzoli e Martinenghi chiudere rispettivamente all’8°(col nuovo personale) e 9° posto. Prestazioni incoraggianti, dopo il mancato approdo di entrambi alla finale dei 100. «Non fai in tempo a essere contento, che poi arriva Peaty e nuota un secondo più veloce!», scherza Scozzoli, che il podio mondiale lo conosce bene (doppio argento a Shanghai 2011) dopo essersi perso tra naufragi (il fallimento di Londra 2012) e i guai derivanti da un complicato infortunio a un ginocchio.

«Finalmente, dopo due giorni di influenza, sento di potermi esprimere al meglio», sottolinea Martinenghi, 17 anni, il volto nuovo da copertina della spedizione azzurra. E glielo leggi negli occhi che stavolta vuole giocarsela al meglio, la caccia alla finale, con quella sfrontatezza e irriverenza che alla sua età, o contro questi fenomeni, sono quasi un obbligo.

