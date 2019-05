Il Governo salva Flixbus e stanzia 100 milioni per rimuovere le macerie del sisma

Il decreto Sud conquista il via libera della commissione Bilancio del Senato e approda in aula dove è attesa una probabile fiducia del Governo. Il provvedimento che contiene un pacchetto di misure per il rilancio del Mezzogiorno è stato modificato in più punti. Tra le ultime novità il salvataggio della compagnia di bus low cost Flixbus e 100 milioni in più per la rimozione delle macerie del terremoto 2016 in centro Italia

Dopo il sì della commissione il ministro per il Sud Claudio De Vincenti si è detto molto soddisfatto: «Il testo è stato confermato nelle sue linee portanti, nelle sue norme di grande importanza per il Mezzogiorno. È stato migliorato in diversi aspetti dal lavoro fatto in Commissione». Tra le modifiche più importanti al testo licenziato dal Governo c’è innanzitutto l’ulteriore proroga dell’iperammortamento che sposta in avanti di due mesi (dal 31 luglio al 30 settembre 2018) il termine entro cui devono essere effettuati gli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico per la digitalizzazione della produzione secondo il modello di Industria 4.0 in modo da poter sfruttare l’agevolazione. Un’altra modifica in extremis riformula diverse proposte presentate per le aree del Centro Italia colpite lo scorso anno dal terremoto: in particolare vengono stanziati ulteriori 100 milioni a valere sui Fondi europei per la rimozione delle macerie. Inoltre è stato prorogato a fine febbraio 2018 lo stato di emergenza e al 31 dicembre di quest’anno il termine per accedere ai contributi per le case lievemente danneggiate. Infine, le case con danni gravi saranno escluse dalla tassa di successione.

La commissione Bilancio con la riformulazione di un emendamento ha poi modificato la norma che garantiva l’operatività della compagnia low cost di bus solo fino a ottobre. La norma istituisce un tavolo di lavoro (da convocare entro fine ottobre) per individuare i principi e i criteri per il riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale. Con questa norma viene di fatto corretta la cosiddetta manovrina, che prevede il divieto per i raggruppamenti di impresa, la cui capogruppo non abbia come attività principale il trasporto, di ottenere l’autorizzazione ad operare. Flixbus è infatti una piattaforma on line che si appoggia a società locali per eseguire la propria attività di trasporto e per questo era rimasta tagliata fuori. Modifiche in pista anche per l’incentivo «Resto al Sud» che agevolerà nuove attività imprenditoriali. Sale il tetto del finanziamento per ciascun richiedente: da 40mila a 50mila euro, ma i beneficiari non dovranno risultare già «titolari di attività di impresa in esercizio» e, fino al rimborso del finanziamento, non devono risultare titolari «di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto».

