Il Settebello a caccia della semifinale contro la Croazia

BUDAPEST - Ci hanno fatto male tante volte, la più dolorosa di sicuro nella finale olimpica a Londra 2012: 8-6 per gli slavi allora guidati da Ratko Rudic,il tecnico del trionfo azzurro a cinque cerchi di Barcellona '92. e anche a Rio2016 i biancorossi ci batterono nel girone eliminatorio, 10 a 7, per poi conquistare l'argento alle spalle della Serbia, con gli azzurri a raggiungere, invece, con rabbia e orgoglio uno splendido bronzo. Bastino questi pochi precedenti a ricordarci che stasera, dalle 22, andrà in scena nella vasca dell' Hajos Alfred Complex sull'Isola Margherita un grande classico della pallanuoto mondiale. Sperando che l'esito sia nella scia non dei precedenti olimpici, ma magari simile a quello ottenuto proprio qui a Budapest nei quarti di finale degli Europei 2014, quando piegammo i croati per 8-7 per conquistare poi il bronzo.



Ultime vittorie - La rinnovata squadra messa in acqua da Campagna ha infatti saputo piegare i croati tanto nella semifinale della World League poi persa con la Serbia in Russia (9-7 dopo i tiri di rigore), quanto nella finale del Sei Nazioni a Siracusa (9-6). Risultati da prendere comunque con le pinze,vista allora l'assenza, per un infortunio alla mano destra, di Sukno, trascinatore croato, che stasera sarà in vasca regolarmente insieme a Jokovic, Buljubasic, e Buslje, gli altri reduci biancorossi della finale londinese. Tra gli azzurri, presenti in acqua in quel pomeriggio di cinque anni fa, Tempesti, Gitto, Aicardi, e capitan Figlioli.



Atmosfera - Inutile dire che i croati sono favoriti, se non altro perché in formazione-tipo,contro un settebello che tra morbillo e mononucleosi ha dovuto rinunciare a Gallo, Del Lungo e Velotto. Assenze pesanti e arrivate quando le valigie per Budapest erano già state imbarcate sull'aereo. Ma il torneo è servito a metabolizzare anche questi guai, senza contare che i sostituti (a partire dall'eterno tempesti) hanno dato il loro contributo alla causa azzurra. E che la crescita dei nuovi azzurri (si veda ad esempio Di Fulvio e Iodice) è continuata anche nella vasca magiara. «È la partita che aspettavamo fin dalla preparazione», recitano in coro i ragazzi del c.t. Campagna. Stasera avranno l'occasione di dimostrarsi grandi, e magari conquistare il diritto di sfidare in semifinale i fenomeni serbi.



