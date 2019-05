Mattarella: legge elettorale con lacune, ancora possibile intervenire

«La democrazia si identifica con la libertà». Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha iniziato così il suo discorso al Quirinale in occasione della cerimonia del Ventaglio, il tradizionale saluto alla stampa parlamentare prima della pausa estiva. Mattarella ha ricordato come sia importante «la libertà di stampa, la sua proprietà di analisi, è il termometro della democrazia del nostro e degli altri paesi. Dove viene limitata emergono e nascono allarmi su possibili involuzioni autoritarie o un certo fascino del potere forte». Poi Mattarella ha ricevuto dal presidente dell’Associazione stampa parlamentare, Sergio Amici, il ventaglio realizzato da Cristina Panarese, vincitrice del concorso indetto dall'Associazione Stampa Parlamentare con l’Accademia di Belle Arti di Roma.

Confronto elettorale sia serio, non a slogan illusori

Il presidente della Repubblica ha ricordato come siamo nella fase conclusiva della legislatura, «ormai vicini a un momento fondamentale per la vita democratica» e ha sottolineato che «serve un impegno per un’ampia partecipazione al voto». Il capo dello Stato ha auspicato « un confronto elettorale svolto su programmi e proposte seriamente approfondite, un confronto politico caratterizzato da rissosità e slogan illusori allontana gli elettori e impoverirebbe il confronto politico, occorre che la politica non si esaurisca nella propaganda».

Rammarico per la mancata approvazione della legge elettorale

Poi ha parlato della mancata approvazione di una nuova legge elettorale. «Ho tante volte esortato il Parlamento», ha detto e «ho espresso il mio rammarico per il dissolversi della prospettiva del metodo parlamentare delle larghe intese per regole comuni». Ha sottolineato come le attuali norme abbiano «disomogeneità e lacune e vi è ancora la possibilità di intervenire; non aggiungo altro, la parola spetta al Parlamento».

Manovra d’autunno per recuperare le ferite sociali della crisi

Un passaggio fondamentale per «accompagnare e consolidare» la ripresa, sarà la Legge di Bilancio, la manovra d’autunno. In quella sede sarà possibile, ha auspicato, «recuperare le ferite sociali causate dalla crisi e creare occasioni di lavoro».

Contro siccità e incendi soluzioni costruttive

Contro le emergenze come siccità e incendi, che stanno colpendo in quest giorni l’Italia da Nord a Sud, servono soluzioni costruttive e non inutili allarmismi, ha detto il capo dello Stato. «Serve una coscienza civile adeguata. Le emergenze determinate dalle calamità naturali spesso trovano la mancanza di senso civico da parte di alcuni nostri concittadini. Basta sentire chi ride perché può speculare sul terremoto o chi si occupa delle reti idriche che non pensa alla dispersione. Non esistono soluzioni immediate ma esistono soluzioni da applicare immediatamente, non serve fare allarmismo che è cosa ben diversa dalla vigilanza. Come Paese abbiamo le risorse per superare le emergenze».

Femminicidio, piaga da estirpare

«Il femminicidio è una piaga devastante che costituisce un oltraggio», ha po detto Mattarella. Si tratta di un reato «inammissibile».

Banche, il sistema è stato posto in sicurezza

Poi i salvataggi delle banche, dal Monte Paschi alle venete. Ora il sistema bancario, ha auspicato Mattarella, «deve sapersi rendere sempre piu efficente e riprendere con vigore l’attività di finanziamento alle imprese per contribuire al rilancio dell'economia italiana». Il Capo dello Stato aveva evidenziato, affrontando l'ampio passaggio del suo intervento dedicato alla situazione economica del Paese, le stime recenti formulate dalla Banca d'Italia e dall'Fmi che «alzano di molto le previsioni del Pil per quest'anno».

