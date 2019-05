Libia, Gentiloni: valutiamo l’uso di navi militari contro i trafficanti

L’Italia spera che l’accordo di Parigi produca risultati in termini di stabilizzazione della Libia, sprofondata nella guerra civile all’indomani della caduta di Gheddafi, nell’ottobre del 2011. E valuta l’uso di navi militari contro i trafficanti.

Il giorno dopo l’incontro nel castello di La Celle Saint-Cloud, alle porte di Parigi, che ha visto la firma di un documento condiviso da parte di Fayez Al Serraj e Khalifa Haftar per la stabilizzazione della Libia, sotto la regìa del presidente francese Macron, il premier italiano Paolo Gentiloni sottolinea che «l’incontro di oggi è di particolare importanza perché avviene all'indomani di quello di Parigi che l’Italia sia augura produca risultati importanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi». Il premier lo chiarisce nella conferenza stampa che chiude in mattinata l’incontro con Fayez al-Sarraj, il primo ministro del governo di unità nazionale di Tripolo riconosciuto dalle Nazioni Unite. Sarraj si è fermato a Roma di ritorno dal vertice di Parigi.

Gentiloni: valutiamo l'uso di navi contro i trafficanti

«Sarraj - ha detto Gentiloni - mi ha indirizzato alcuni giorni fa una lettera nella quale si chiede al governo italiano un sostegno tecnico con unità navali al contrasto del traffico di esseri umani. La richiesta è all’esame del nostro ministero della Difesa». «Le decisioni che prenderemo - ha aggiunto il capo del governo italiano - verranno valutate d’intesa con la Libia e, innanzitutto, con il Parlamento. Ma devo essere molto chiaro che questa richiesta può rappresentare un punto di novità molto importante nella lotta» ai trafficanti in Libia.

Il premier: bisognerà fare molto altro sul piano finanziario

Gentiloni ha commentato anche la decisione della Commissione europea di garantire nuovi aiuti economici (100 milioni) e una task force per gestire gli interventi di sostegno all'Italia. La decisione, ha sottolineato, è innanzitutto un «segnale politico importante ma comporta anche impegni significativi, anche se bisognerà fare molto altro, sul piano finanziario». Oggi la Corte europea di giustizia ha chiarito che sull’asilo dei migranti non si cambia: si applica comunque il regolamento di Dublino, quindi per l’esame delle richieste è competente lo Stato d’ingresso e non quello in cui la richiesta è presentata. Da Bruxelles il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos ha spiegato che a giugno i ricollocamenti dei migranti dall’Italia nella Ue hanno interessato mille persone (sono oltre 7mila dall’inizio dell’anno).

Berlino sostiene le iniziative dell’Italia sui migranti

«Lavoriamo contro i trafficanti assieme alle autorità libiche, centrali, locali», ha ricordato Gentiloni. «Un paio d’ore fa ne ho parlato con la Merkel che mi ha confermato l’impegno della Germania a sostenere le iniziative italiane per il contrasto al traffico di essere umani e alla cooperazione italo-libica». In particolare, Merkel ha espresso pieno sostegno all’Italia sul principio di redistribuzione dei richiedenti asilo tra i paesi Ue come segno concreto di solidarietà ai paesi in prima linea. La cancelliera ha assicurato la volontà di moltiplicare l’impegno economico tedesco in Libia per le attività di Oim e Unhcr.

«Grazie a Macron. Passi avanti in Libia ci rendono felici»

Quanto all’accordo raggiunto ieri a Parigi, Gentiloni ha fatto presente che «non sarà un percorso semplice ma siamo fiduciosi che lavorando tutti insieme si possano ottenere risultati. Voglio ringraziare la Francia e Macron che a questo incontro ha lavorato con impegno personale. Se si fanno passi avanti in Libia il primo tra i paesi europei a esserne felice è l’Italia».

Sarraj: stabilizzare anche i paesi di transito dei migranti

Il premier libico ha suggerito di guardare anche ai paesi di transito dei migranti. Per contrastare il traffico di esseri umani occorre controllare non solo le coste della Libia, ma anche la frontiera Sud «per far sì che gli sfollati tornino nel loro Paese», ha spiegato al-Sarraj. «Per quanto riguarda gli sforzi che facciamo per contrastare l'immigrazione clandestina - ha aggiunto - troveremo difficoltà ma vogliamo far sì che questi sforzi camminino di pari passo a quelli politici. Ringrazio l’Italia per gli sforzi fatto insieme alla nostra Guardia Costiera, vogliamo che la nostra Guardia costiera riesca a bloccare l’immigrazione e dobbiamo avere la tecnologia per il controllo delle coste. Occorrono anche sforzi per il controllo delle frontiere Sud della Libia per fare in modo che gli sfollati tornino nel loro Paese», ha concluso il capo del governo riconosciuto dall’Onu.

