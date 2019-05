Sono 48mila le persone scomparse in Italia: più di 31mila i minori non accompagnati

È un esercito di 48mila persone di cui non si ha più notizia. E di queste più di 31mila - quindi la maggior parte - sono minori non accompagnati. È quanto emerge dalla relazione semestrale del Commissario straordinario per le persone scomparse, il prefetto Vittorio Piscitelli, presentata oggi alla Camera, nei 10 anni dell'ufficio.

Fenomeno in aumento rispetto al 2016

Al 30 giugno sono 47.946 le persone scomparse in Italia. Un dato in forte aumento rispetto allo scorso anno, quando erano 11.044 in meno, e che risente del numero di quanti sono arrivati in Italia, sbarcati sulle coste, ma di cui non si hanno più notizie. Infatti, poco più di 9mila sono gli italiani, scomparsi negli anni, a partire dal 1974, e 38.913 gli stranieri.

La maggior parte sono minori stranieri non accompagnati

Chi sono queste persone? Negli oltre 48mila rientrano casi diversi: persone che si sono allontanate volontariamente (22.205), malate (519), minori sottratti da un genitore o un familiare (432) e possibili vittime di reato (123). Ma la maggior parte, 31.635, sono minori stranieri non accompagnati, che sono sbarcati in Italia ma poi sono scomparsi. Per questo, ha sottolineato il prefetto Piscitelli, «in 10 anni il nostro lavoro è cambiato, dalla politica di ricercare lo scomparso a quella di prevenire la scomparsa».

In Sicilia il più alto numero di persone ricercate

Proprio perché il fenomeno delle scomparse è strettamente legato a quello migratorio, è la Sicilia la regione con il più alto numero di persone ricercate, 12.188, seguita dal Lazio, 7.721, la Lombardia (5.360), la Campania (4.115) e la Puglia (3.737). Per lo stesso motivo, in Sicilia ci sono anche 1.707 cadaveri non identificati, di cui 1.607 recuperati in mare.

Il 91% delle persone ritrovate dopo 24/48 ore

Secondo i dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale, nel corso di un anno, tra il giugno 2016 e il giugno di quest'anno sono state presentate 24.440 denunce di scomparsa, di cui 10.831 negli ultimi sei mesi, ma il 91% delle persone vengono ritrovate dopo 24-48 ore. Per quanto riguarda la motivazione, l'allontanamento volontario si conferma la principale, e allo stesso tempo si registra un aumento degli allontanamenti dei minori, soprattutto di quelli stranieri, dai centri di accoglienza, in totale 8.811 di cui 8.372 stranieri e 439 italiani. Gli italiani scomparsi all'estero a partire dal 1974 sono 211, di cui 39 minorenni, 145 maggiorenni e 27 over 65.

Dambruoso: preoccupa il numero dei minori scomparsi

Dietro al dramma della disperazione che conduce in Italia migranti e richiedenti asilo diretti in Europa c’è dunque un altro dramma: quello dei minori non acco0mpagnati. «Quello della scomparsa delle persone e, nello specifico, dei minori stranieri, sta diventando ormai un fenomeno fisiologico da contrastare con assoluto impegno», ha sottolineato Stefano Dambruoso, Questore della Camera dei Deputati, che oggi ha aperto a Montecitorio il convegno di presentazione al Parlamento della Relazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Dambruoso ha ricordato che «il dato riguardante l’incremento relativo alla scomparsa dei minori st ranieri non accompagnati deve far riflettere particolarmente per il possibile impiego di tali soggetti in organizzazioni criminali nazionali dedite alla tratta di esseri umani e al traffico di organi».

