La Divina fuori dai 100sl. «Sui 200 ho chiuso la porta di casa»

Budapest - Adesso è finito davvero. Il Mondiale dell'addio, dell'impresa, un sogno neanche sognato eppure realizzato. La Divina lascia Budapest uscendo dalla porta secondaria dai 100sl: 15esimo tempo in semifinale, fuori dall'ultimo atto. Giusto così. Federica si rispecchia nel Danubio e dice arrivederci, portandosi nelle orecchio l'eco dell'applauso scrosciante della duna arena al momento della presentazione in vasca: segno di gratitudine da parte di un pubblico che davvero di sport acquatici se ne intende.

Cartoline - «Ho nuotato un po' scarica stavolta, stamattina era andata meglio – spiega ancora grondante dopo l'ultimo suo tuffo di questa rassegna iridata -, ma insomma quello che dovevo e volevo fare l'ho fatto ieri. Questa è stata comunque una semifinale mondiale, utile per rendermi conto di quello che mi aspetta d'ora in avanti…».

Nessun ripensamento per l'addio ai 200sl? «Ragazzi, so che mi vorreste per sempre su quella distanza, ma ormai è finita. Sui 200 ho chiuso la porta di casa, come ho scritto sui social, perché quella davvero la consideravo casa mia, e volevo uscirne nel modo giusto. Sì, ci sono ancora una manciata di gare in Coppa del Mondo, ma sono in vasca corta…», e muovendo le mani fa capire che ormai la testa è da un'altra parte, al ricordo dell'impresa, alle vacanze in arrivo, a un futuro che dovrà saper costruire intorno a questo bagno d'oro.

Domani - Già, smaltita la sbornia, lecito chiederle di cosa sarà fatto, questo futuro: «Di certo lavori in piscina diversi, meno pesanti. Matteo Giunta dice il contrario? Dobbiamo ancora parlarci, lo faremo nei prossimi giorni. Sicuro il prossimo anno ci sarà meno piscina, ma è ancora presto per indicare impegni e date precise». E lo sguardo dà l'idea che le idee siano già ben chiare in testa, sul da farsi.

Per ora c'è da fare una valigia, carica di metallo pregiato e magari di un'ampolla di quell'acqua del Danubio che La Divina ha saputo trasformare in un fiume d'oro.

