Schiavitù: 1 vittima su 4 è bambino o adolescente, in Italia cresce la baby prostituzione

Sono i minori stranieri non accompagnati, i piccoli migranti che giungono via mare sulle nostre coste, i più esposti al rischio di grave sfruttamento, costretti a lavorare in condizioni di schiavitù o a prostituirsi in strada. Se nel mondo più di 1 vittima di tratta su 4 è un bimbo o un adolescente, in Italia sono 1.172 le persone (soprattutto donne e bambine) cadute nel 2016 nella rete degli sfruttatori e, nella gran parte dei casi, avviate alla prostituzione. Sono i dati del dossier 2017 «Piccoli schiavi invisibili», diffuso oggi da Save The Children in vista della Giornata Internazionale Contro la Tratta di Esseri Umani, secondo il quale il traffico di minori alimenta nel mondo un giro d'affari di 32 miliardi di dollari. Un traffico che, secondo l'associazione, soprattutto nel caso dei minori migranti può essere combattuto con il ricollocamento in altri paesi Ue.

Oltre 17mila baby schiavi nel mondo

Su 63.251 casi di sfruttamento registrati a livello mondiale, spiega il dossier, ben 17.710 (pari ad 1 un caso su 4) riguardano bambini o adolescenti, con una larga prevalenza di genere femminile (12.650). Un fenomeno che si dimostra ben radicato anche nei paesi dell'Unione Europea, dove nel 2016 risultano almeno 15.846 vittime accertate o presunte, di cui le donne rappresentano il 76% e i minori il 15% (pari a 2.375). Le principali forme di sfruttamento registrate sono la prostituzione forzata (67%) e lo sfruttamento lavorativo (21%) soprattutto in ambito agricolo, manifatturiero, edile, nei servizi domestici e nella ristorazione.

In Italia cresce lo sfruttamento sessuale

Delle 1.172 vittime di sfruttamento censite nel 2016 in Italia e inserite in programmi di protezione, sottolinea Save The Children, 954 sono donne e 111 bambini e adolescenti, in gran parte femmine (84%). Le vittime under 18 sono soprattutto di nazionalità nigeriana (67%) e rumena (8%), e, anche se è frequente lo sfruttamento in economie illegali come lo spaccio (10% circa), lo sfruttamento lavorativo (5,4%) e l'accattonaggio (3,6%) , lo sfruttamento sessuale rappresenta quasi la maggioranza dei casi (50%), «con un andamento purtroppo crescente». Una tendenza, spiega ancora il dossier, confermata dai rilevamenti degli operatori delle unità di strada del progetto nazionale "Vie d'Uscita" di Save the Children per il contrasto dello sfruttamento sessuale, che tra gennaio 2015 e aprile 2016 hanno registrato 356 contatti con vittime o potenziali tali, un numero poi cresciuto di quasi 4 volte tra maggio 2016 e marzo 2017, quando i contatti hanno raggiunto quota 1.313, di cui 237 vittime minorenni e 1.076 neo-maggiorenni.

I piccoli migranti sono i più a rischio

I dati dicono che i minori stranieri non accompagnati giunti via mare in Italia, più che raddoppiati nel 2016 (25.846) rispetto all'anno precedente e ulteriormente cresciuti nei primi mesi del 2017, si confermano come uno dei bacini maggiormente esposti alle diverse forme di tratta e sfruttamento nel nostro Paese. Bambini e adolescenti vittime di un business criminale che in Europa conta almeno 12.760 adulti offender sospetti o incriminati (di cui 3.187 femmine). Nel nostro Paese, poi, tratta e sfruttamento hanno anche finito per coinvolgere attivamente quasi 15mila minori, spesso già vittime loro stessi, in attività come spaccio e prostituzione. Questi ultimi, hanno in 1 caso su 2 tra i 16 e i 17 anni e sono in maggioranza italiani (10.990, comprese 1.167 minori femmine), originari di alcuni paesi dell'Africa (1.551, di cui 73 femmine), ma anche rumeni (747 maschi di cui 156 femmine).

Sfruttamento del lavoro, Lombardia in testa

Sul fronte dello sfruttamento lavorativo dei minori, sia italiani che stranieri, le segnalazioni raccolte dagli Ispettorati del Lavoro sono cresciute da 172 a 236 tra il 2014 e il 2016. Segnalazioni che arrivano soprattutto da Lombardia (83), Puglia (49) ed Emilia Romagna (28), regioni in cui i minori vengono sfruttati in settori come alloggio e ristorazione (93 casi), commercio (32), agricoltura (27) o manifattura (27).

Centri di accoglienza inadeguati

Secondo Save The Children, i minori restano impigliati nella rete degli sfruttatori anche a causa delle falle nel sistema di accoglienza, più gravi in alcune zone del nostro Paese. In Calabria, per esempio, il crescente numero di sbarchi - 385 quelli registrati da gennaio 2016 a giugno 2017 - e un numero elevato di minori non accompagnati, ben 7.617 (15,5% del totale), ha messo in evidenza la «grave inadeguatezza» di alcune strutture di prima accoglienza. Un nodo, dice il dossier, confermato anche dal fatto che il 30% delle chiamate ricevute dalla Helpline Minori Migranti di Save the Children erano relative alle strutture calabresi.

Puntare su ricollocamento per garantire protezione

Per Save The Children la procedura di ricollocamento in altri paesi europei - che, nel caso dei minori non accompagnati, su un bacino potenziale di circa 1.000 beneficiari in Italia è stata finora applicata a pochissimi casi (completata in 6 casi, 12 quelli in attesa di trasferimento, 25 in attesa di approvazione dallo stato di destinazione, 38 le richieste istruite) - sarebbe «l'unico strumento sicuro e legale per garantire protezione e rispetto del superiore interesse dei minori sancito dal diritto internazionale». «La lotta ai trafficanti e agli sfruttatori dei minori deve essere ferma e inflessibile, a partire dai paesi di origine e di transito dei tanti bambini e adolescenti soli che raggiungono poi anche il nostro Paese e l'Europa» ha dichiarato Raffaela Milano, Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children. «Le evidenze ci dicono anche, purtroppo - ha aggiunto Milano - che c'è una vera e propria filiera criminale sempre più organizzata, che adesca all'origine i minori e li sposta attraverso i confini, dove quasi tutti subiscono violenze di ogni tipo, prima di arrivare in Italia dove il sistema di accoglienza e protezione non riesce ancora a intervenire efficacemente per strapparli alle mani dei loro aguzzini».

