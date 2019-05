Vacanze, le famiglie del Nord d’Italia scelgono lo stabilimento balneare

Gli italiani che trascorrono qualche giorno di vacanza al mare scelgono lo stabilimento non tanto per i servizi che garantisce. A fare la differenza è spesso il gestore, che deve essere una figura familiare capace di trasmettere tranquillità. Una volta trovata la persona giusta, l’italiano non cambia ma continua ad andare ogni estate nello stesso posto.

È quanto emerge da una ricerca presentata oggi, a metà della stagione estiva 2017, dal Sindacato italiano balneari FIPE/Confcommercio. Il campione è 1.379 interviste a persone che nel corso degli ultimi tre anni si sono recate in vacanza o in altre occasioni al mare e hanno/non hanno usufruito dei servizi erogati dagli stabilimenti balneari. Dall’indagine viene fuori che lo stabilimento balneare è preferito dalle famiglie del nord e delle grandi aree metropolitane, il cliente medio ha tra i 35 e i 54 anni. Sdraio, lettino, ombrellone, servizi igienici, docce e ristorazione sono i servizi più utilizzati.

I punti di forza per uno stabilimento? Pulizia, accoglienza e sicurezza

Pulizia, accoglienza e sicurezza i primi 3 motivi per i quali si sceglie uno stabilimento. Gli italiani sono abitudinari e non cambiano. Tra le ragioni che li convincono ad andare sempre nello stesso lido, l’ottimo rapporto con il gestore, la sensazione di sentirsi “coccolato”, la vicinanza alla propria abitazione, la convenienza economica e la tradizione familiare.

Le presenze turistiche balneari

In tema di presenze turistiche, poi, quelle balneari rappresentano il 50% del totale rilevate nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto e settembre), il dato è sensibilmente più alto nel Mezzogiorno dove arriva a sfiorare il 90%.

Tra i fattori alla base della preferenza per le località marine ci sono l’idea di vivere il mare come distacco dal lavoro stressante e dalla vita frenetica di tutti i giorni per il 56% degli intervistati, l’idea che il mare e il sole siano sinonimo di benessere per il 55,1%, per il 49,1% il contatto con la natura, per il 37,7% le emozioni che suscita il mare, per il 25% l'idea del divertimento sia sulla spiaggia che nella vita notturna. Leggermente inferiori le percentuali di coloro che preferiscono il mare per praticare sport acquatici e/o pescare in riva al mare, 15,8% e di coloro che si recano al mare per ritrovare gli amici degli anni passati, 13%.

Stessa spiaggia, stesso stabilimento

Anche al mare vince l’abitudine. Il 62,9% degli intervistati nel corso degli ultimi anni non ha cambiato stabilimento balneare. Chi ha cambiato stabilimento lo ha fatto come conseguenza della frequentazione di nuove destinazioni turistiche. Ma per il 65% circa di coloro che scelgono il mare è il desiderio di tornare nello stesso stabilimento a determinare la scelta della destinazione.

Titolare figura chiave

Dall’indagine emerge che il titolare dello stabilimento è la figura chiave non soltanto in termini di mantenimento dei requisiti di qualità dei servizi, grazie alla combinazione del suo ruolo di imprenditore e lavoratore, ma anche nel ruolo di figura “familiare” che permette alle persone di sentirsi a casa dentro lo stabilimento e di vivere quest'ultimo come un pezzo di casa anche quando si è in vacanza. Insomma, anche in vacanza gli italiani avvertono la nostalgia di casa.

