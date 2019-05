Dall’era Phelps ai “fanta-costumi”: il futuro del nuoto è già oggi

Sembra passata un'era geologica, anzi due: erano i giorni dei Mondiali di Roma2009, la piscina del foro Italico infiammata dal tifo dei 15mila, e infuocata prima dal torrido sole capitolino, poi dalle polemiche per i lavori terminati in ritardo e gli sprechi. La “Divina” Federica Pellegrini (affiancata da Alessia Filippi, romana e idolo di casa) vinceva, ieri come (e se possibile ancor di più) di oggi, in quella che sarebbe stata l’ultima estate con al suo fianco Alberto Castagnetti, allenatore, commissario tecnico e “secondo papà” della veneta, che di lì a poco sarebbe scomparso per le complicazioni seguite a un intervento chirurgico al cuore.

Edizione storica - Prima di tutto ciò, durante quel Mondiale e in quella vasca, per una settimana di fila, mattina, pomeriggio e sera, continuarono a fioccare record mondiali: alla fine furono ben 43. Merito di campioni fenomenali? Di sicuro, almeno in parte (premiati come migliori nuotatori della rassegna furono proprio Federica Pellegrini e un certo Michael Phelps…). Ma soprattutto merito dei cosiddetti “costumoni”, cioè i costumi con larghe parti in poliuretano prodotti fin dalla vigilia di Pechino2008 dalla Speedo (e poi ripresi dalle altre aziende concorrenti), che per un paio di anni cambiarono il nuoto, la sua essenza, i suoi risultati, le sue finalità.

Questione di regole – Ci volle la Carta di Dubai del 2010, varata dalla Fina, la Federnuoto internazionale, nel 2010 e che obbligava le aziende a realizzare costumi per almeno il 50% fatti in tessuto (oggi devono esserlo al 100%) a fermare quella per molti aspetti folle corsa alla tecnologia estrema,e ai conseguenti record. Un regolamento che da allora ha posto fine anche a querelle giudiziarie che rischiavano di scatenare un Far West potenzialmente infinito tra multinazionali.

Come in Formula Uno - I maligni (o gli schietti, fate voi…) non hanno mancato di sottolineare almeno un paio di impulsi emotivi che certo contribuirono alla formazione prima, e all'esplosione poi di quella ‘bolla' (di poliuretano): da un lato una sorta di “effetto-Phelps”, cioè il desiderio implicito ed anche consapevole di spingere il fenomeno americano alla conquista di 8 medaglie d'oro in una sola edizione dei Giochi, battendo quindi il primato di Spitz a Monaco72: e il costumone calzava a pennello al ragazzotto di Baltimora. La Controriforma invece prese avvio - sempre secondo i ben informati – quando la Fina si rese conto che i continui nuovi primati mondiali, e i relativi premi, portavano a consistenti sforamenti dei budget preventivati… «Oggi ci muoviamo come in Formula Uno,con la federazione che definisce parametri e regole, e noi tecnici che dobbiamo mettere a punto le soluzioni migliori all'internodi quelle norme», sottolinea Michel Joseph, 74 anni, francese, development manager dell'Arena, soprannominato nell'ambiente “il Maestro”, visto che è dagli Anni Settanta che studia l'interazione tra tessuti e fluidi per mettere a punto i costumi più performanti.

Test e prove – Lo sviluppo di un costume per un “top swimmer” coinvolge diverse realtà a livello internazionale: «Dalla scelta del tessuto, ai test sulla resistenza e fluidità in acqua, alla definizione di forma, compressione, specifiche tecniche, lavoriamo tra Italia, Francia,Belgio e Germania – spiega Joseph; è fondamentale raccogliere dati, comparare, studiare le turbolenze, capire dove e come intervenire con un unico pensiero in testa: il miglior costume è quello che non dà da pensare all'atleta, che può quindi concentrarsi sulla prestazione».

Mercato – Rispetto all'era dei “costumoni”, anche la percezione da parte del potenziale mercato è cambiata. «Appena dieci anni fa questi erano costumi che venivano prodotti solo per gli atleti professionisti – sottolinea Joseph -; oggi la fascia di mercato si è allargata, non tanto per voglia di emulazione, come accadeva allora, ma proprio perché questa nuova tipologia di costume è ormai percepita come di uso comune».

Costumi personalizzati – Eppure la gestione di questo “attrezzo” non è banale, visto anche il costo, che varia in una forbice da 100 ai 400 euro al pezzo. «Stiamo parlando di tessuti molto performanti, ma che richiedono anche una manutenzione specifica – sottolinea “il Maestro” -: lavaggio dal cloro dopo l'uso, corretta conservazione, altrimenti il rischio è che perda presto le proprie specifiche tecniche. Discorso diverso per i professionisti, che quasi non utilizzano un singolo costume più di una volta, proprio perché necessitano di tensione, elasticità e compressione ottimali in ogni singola performance». Ma si potrà mai arrivare a costumi personalizzati per ogni singolo atleta top? «No, lo escludo – chiarisce Joseph -: i costi di ricerca e sviluppo sarebbero troppo alti, più del doppio degli attuali. Ma al tempo stesso il parere e le sensazioni dei campioni sono fondamentali per il nostro lavoro. L'atleta deve essere, e rimanere, il centro di tutto».

Futuro – Domani è già adesso, nel senso che la ricerca non si ferma. Mai. «A livello professionistico, il costume impatta sulla performance per pochi centesimi di secondo, ma possono essere quelli decisivi – evidenzia Michel Joseph -. Il futuro? Oltre alla tecnologia, lo scriveranno le regole, che quella tecnologia devono in qualche modo indirizzare. Il centro del sistema devono rimanere i campioni, la loro testa, il loro cuore».

© Riproduzione riservata