Nespoli è partito per la stazione spaziale. Sei ore di viaggio

Paolo Nespoli, l’astronauta italiano per la terza volta nello spazio, è partito alla volta della Stazione spaziale internazionale. Il lancio alle 17.41 ora italiana dalla base russa di Baikonur, nel Kazakhstan. Con lui sono partiti il russo Sergey Ryazansky, al comando della Soyuz, e l’americano Randy Bresnik. Sei ore di viaggio per arrivare sulla Iss. Sei ore di viaggio, come andata e ritorno Roma-Milano con l’alta velocità.

Sulla Iss sono saliti 5 astronauti italiani

Con la partenza di Nespoli, 60 anni, l’Italia incassa vari record. Innanzitutto l’Italia ha il record di astronauti a bordo della stazione spaziale: ne sono passati 5, più di ogni altro Paese d’Europa. Nespoli, poi, conquista il record personale di permanenza nello spazio fra gli astronauti dell’Esa ed è anche l’astronauta europeo più anziano ad andare nello spazio.

Fedeli: una missione straordinaria

Una missione «di straordinaria importanza», ha detto la ministra per l’Istruzione Valeria Fedeli, che partecipa all'evento organizzato in attesa del lancio da Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Agenzia Spaziale Europea (Esa). Fedeli ha augurato “buon volo” all'astronauta italiano. «Immagino - ha detto - che tornare sulla Stazione spaziale sia come tornare in una casa dove si è cresciuti e dove si sono acquisite competenze importanti». Stare in orbita «per mesi dopo aver compiuto 60 anni vuol dire che c'è speranza per tutti: è un fatto rilevante e importante che ci rende orgogliosi».

La missione Vita durerà sei mesi

«La missione Vita - ha sottolineato il presidente di Asi, Roberto Battiston - è la conferma dello stato di salute della nostra attività spaziale, in particolare per quanto riguarda le missione di astronauti italiani per sfruttare scientificamente la Stazione Spaziale». A bordo Nespoli seguirà numerosissimi esperimenti internazionali in corso sulla stazione orbitale e gi gli 11 esperimenti italiani che hanno l’obiettivo di raccogliere dati e conoscenze per voli futuri con uomini su Luna e Marte senza rischi per la salute degli astronauti che saranno a bordo.

Tweet e app per @astro_paolo

@astro_paolo avrà anche un intenso impegno sui social. Proprio lui che è stato l’apripista dei tweet dalla Iss alla Terra. Oltre ai tweet questa volta Nespoli prevede di utilizzare una app - #Spac3 - per creare un’opera d’arte collettiva e dinamica a colpi di foto, scattate dallo spazio e dalla Terra e unite in un photoshop, ispirato al simbolo della missione.

Il simbolo della missione

Il simbolo della missione è ispirato all'opera Terzo Paradiso, dell'artista italiano Michelangelo Pistoletto. Una rielaborazione del simbolo dell'infinito, con tre anelli nei quali sono incastonati la molecola del Dna (simbolo della vita e della ricerca scientifica), un libro (simbolo di cultura e istruzione) e, al centro, un'immagine stilizzata della Terra (simbolo dell'umanità). Immagini che sintetizzano l'obiettivo della missione Vita: favorire le conoscenze capaci di migliorare la vita sul nostro pianeta e, nello stesso tempo, preparare la strada a future esplorazioni umane del Sistema Solare.

