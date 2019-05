Nuoto, Magnini al passo d’addio? «Deciderò a breve»

Budapest - “Potrebbe essere stata la mia ultima gara? E' possibile. Di certo sono deluso della mia prova, mi sono sentito stanco, e solo grazie ai compagni siamo arrivati sesti, una posizione che giudico ottima. Ora voglio riposare e pensarci su bene”. A 35 anni, ancora zuppo e deluso dopo la staffetta 4x200 stile libero che ha chiuso – come previsto – lontano dal podio, Filippo Magnini prova a leggere in fondo alla piscina della Duna arena gli aruspici che gli indichino la stella da seguire per il suo futuro prossimo. Un futuro che sembra essere sempre più lontano dalla piscina.

Protagonista

Due volte campione del mondo sui 100sl, uomo-immagine del nostro nuoto, volto della tv, capitano azzurro e a lungo legato a Federica Pellegrini (a partire dai tumultuosi Mondiali di Shanghai 2011 e fino almeno allo scorso aprile, tra alti e bassi che continuano a riempire le copertine delle riviste di gossip), Re Magno sembra prossimo al passo d'addio, almeno a sentirne le parole e a vederne lo sguardo ancora fiero, ma deluso, qui a Budapest:” Il futuro? Voglio pensarci su. Di sicuro deciderò prima dell'inizio della prossima stagione agonistica. Se sarà ancora agonismo, devo pensare a un progetto serio, e credibile. Se vorrò rimanere ancora in acqua, voglio farlo con un obiettivo chiaro e plausibile. Non avrebbe senso continuare a gareggiare per puntare a un'ennesima medaglia europea…Se sarò ancora atleta, voglio esserlo come dico io. Altrimenti? Allenatore? Dirigente? Ho già in mente un percorso, ma prima voglio riposare, parlare con la mia famiglia e metterlo bene a fuoco. Io dirigente come Totti? Sì alla Roma il dirigente lo farei volentieri”, scherza il pesarese, che poi chiosa con un altro sorriso:” Presto vi farò sapere tutto, e comunque vada faremo una bella festa!”

Capitano in campo

Come Totti, di questa squadra Filippo Magno conserva la metaforica fascia di capitano al braccio. E allora il sorriso passa subito via, e lo sguardo si rifà ringhioso, se solo gli provi a citare una delle poche ombre di questa spedizione azzurra,cioè i pochi finalisti alle spalle dei fenomenali medagliati:” Se pensiamo di venire qui a vincere 10-12 medaglie siamo fuori strada…come ci si può lamentare di una Nazionale che, oltre a tutte le medaglie che sta vincendo, lancia Martinenghi e altri giovani, rilancia Scozzoli, schiera una Di Pietro orgogliosa, seppure infortunata?” Sarà pure affaticato e deluso, ma Filippo Magno ferito ruggisce ancor più forte e ferisce con un'unghiata decisa.

Percorso tormentato

La voce si fa di nuovo morbida quando il campione azzurro racconta la tormentata marcia d'avvicinamento a questo Mondiale. Un percorso a ostacoli che inevitabilmente s'intreccia con l'altrettanto sofferta storia d'amore con La Divina. “E' stato un anno faticoso, sono arrivato stanco qui, le false illazioni relative a un mio presunto coinvolgimento in una vicenda di doping mi hanno tolto concentrazione ed energie nervose, e anche il trasloco da Verona ad aprile (proprio per la rottura con Federica, con cui si allenava insieme sotto la guida di Matteo Giunta, suo cugino e ora allenatore solo della veneta, ndr), che pure è stata la cosa giusta da fare, non è stato certo l'ideale per impostare il lavoro…”. Insomma, contrattempi in serie che hanno ingolfato un motore che inevitabilmente richiede ancor più attenzione che negli anni d'oro.

Io e Federica

Inevitabile chiedere a Magnini del suo rapporto attuale con La Divina. Legame fatto di sentimenti e sensazioni altalenanti, se è vero che quell'apertura manifestata via tv appena all'ora di pranzo (“Sono felicissimo per lei e spero di essere felice con lei”), diventa nel dopogara una distaccata freddezza. Qual è lo stato attuale del vostro rapporto? “Non è un tema che voglio affrontare ora e che ho in testa ora”; cosa potrà fare Federica nella sua nuova carriera da velocista? “E' un problema che non mi pongo, se questa è la sua scelta, il suo tecnico saprà cosa fare”. Queste le risposte aguzze come stilettate, verso quel sodalizio di cui il pesarese è stato prima fautore, poi componente protagonista. probabile che Filippo Magno stia immaginando, anche in questo caso, un futuro diverso e lontano.

© Riproduzione riservata