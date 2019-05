Greg, Gabri, il “Moro”: tutto pronto per il duello che vale l’oro sui 1500 sl

«Stanchi? Di sicuro Gabri più di Greg, avendo nuotato anche la staffetta. Ma c'è tempo sufficiente per riposare e recuperare. Per la gara ho sensazioni molto positive…». Parola de “Il Moro”, al secolo Stefano Morini, quello che nel duello all'Ok Corral tra Paltrinieri e Detti che domenica pomeriggio varrà, molto probabilmente, l'oro nei 1500 stile libero, farà da “palo”, ad assicurarsi che non vi sia un terzo incomodo, nello scontro diretto fra i suoi due allievi (e di Gabriele, Morini è anche lo zio). «Per quello che vedo, non credo possano esserci sorprese; magari fra qualche anno qualcuno ribalterà queste gerarchie, ma per ora…», sogghigna placido il coach, convinto che la marcia d'avvicinamento alla grande sfida sia stata quella giusta.



Avversari – In realtà il Moro, di allievi in acqua, ne ha almeno tre…e mezzo. Oltre ai due azzurri, infatti, in finale approda anche il ceco Micka, col quarto tempo proprio alle spalle di Paltrinieri (secondo) e Detti, a loro volta preceduti dall'ucraino Romanchuk, che piega la resistenza del carpigiano allo sprint in batteria e segna il miglior tempo di qualificazione. Chiamatosi fuori Sun Yang, pur iscritto alla prova ma ormai lontano dalle lunghe distanze, e a scartamento ridotto il grande amico di Greg, l'australiano Horton (argento olimpico alle spalle dell'azzurro e davanti a Detti), il podio dovrebbe essere affare proprio dei “Morini's boys”. Il 21enne Romanchuk – che con Morini e gli azzurri si è allenato un paio di mesi lo scorso anno - è bronzo agli europei di Londra 2016 negli 800 e 1500, campione olimpico giovanile 2014 dei 400 e campione europeo giovanile 2014 degli 800; il 22enne Mika all'età di 17 anni è stato il più giovane ceco ad aver partecipato ai Giochi Olimpici di nuoto ed è arrivato recentemente secondo al Sette Colli.



I duellanti – Pronti ad accendere le polveri, Greg e Gabri. Il carpigiano difende il titolo e punta alla rivincita dopo il bronzo (per lui amaro) degli 800sl vinti dall'amico-rivale: «Che gara mi aspetto? Nessuna tattica, punto ad andare a tutta e a vincere, e basta. Gli 800 non sono andati come volevo, mi hanno lasciato l'amaro in bocca, ma non mi piace svalutare una medaglia iridata. Ma stavolta deve finire diversamente…». Più cauto Detti: «Ora sono stanco, ma c'è tempo per recuperare. Aspettative? Tattiche? Ne parliamo a gara conclusa».



Il futuro – «Prima bisogna finire il lavoro, poi si festeggerà», sottolinea Morini a chi gli fa notare che finora il nipote, pur bronzo sui 400 e oro sulla distanza doppia, non ha quasi mai accennato neppure un sorriso di compiacimento. La festa grande quindi, si spera di farla dopo la finale dei 1500. Poi inizierà un anno particolare sia per Greg che Gabri: «Saremo al secondo anno del quadriennio, il momento giusto per respirare un po' – spiega il coach – Gregorio andrà in due diversi momenti in Australia, in autunno e poi inizio primavera, per lavorare insieme al suo amico Horton e soprattutto perché lui desidera stimoli nuovi di continuo; Gabriele parteciperà invece a tutte le prove di Coppa del Mondo, anche sulle diverse distanze dello stile libero. Il futuro? Paltrinieri ha manifestato il desiderio di provare ancora di più a farsi largo nel nuoto di fondo, ed è un percorso che di sicuro esploreremo; ma è anche vero che ora gli 800 sono una distanza olimpica, e avere due assi così su 800 e 1500 non è da tutti…». Insomma prepariamoci: non sarà certo quello sul lungo riva del Danubio l'ultimo duello fra gli amici-rivali.



