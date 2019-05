Quei tuffi straordinari sulla riva del Danubio. De Rose: sogno l’Olimpiade

Budapest - «Vista da lassù la piscina sembra grande come un bicchiere d'acqua: al primo tuffo ti tremano le gambe, poi passa tutto e non ci pensi più…»: non c'è dubbio che sia lui quello che fa sventolare il tricolore italiano più in alto di tutti, ancor di più della Divina, di Detti o di Paltrinieri. Perché Alessandro De Rose, 25 anni, cosentino, è il rappresentante italiano in quel manipolo di pazzi che sono, a prima vista, i tuffatori dalle grandi altezze. Quanto grandi? 27 metri (cioè un palazzo di 9 piani) per gli uomini (che sono in tutto 22); poco meno (20 metri) per la decina di donne in gara qui lungo la riva del Danubio che accarezza Buda.

Impianto spettacolare

Sì. Perché questi folli – che in realtà, scherzi a parte, sono atleti straordinari per fisico e capacità tecniche – non si tuffano “nel” Danubio, ma in un a piscina artificiale appositamente realizzata sulla riva opposta al Parlamento ungherese. Location spettacolare, ma studiata nei minimi dettagli per garantire la sicurezza dei protagonisti: «La piscina ha un diametro di 15 metri per 6 di profondità – ci spiega De Rose, vincitore di una gara del circuito Red Bull a Polignano a Mare, in provincia di Bari, proprio alla vigilia dei Mondiali – e se è vero che è la prima volta che in una competizione ufficiale utilizziamo un impianto del genere, è anche vero che spesso nelle esibizioni utilizziamo strutture simili. La profondità minima di sicurezza è 5 metri, quindi qui abbiamo un buon margine. E anche le pareti stesse della piscina sono particolari, molto elastiche,così che l'energia prodotta dal nostro impatto in acqua si dissipi verso l'esterno, senza ritornare verso il tuffatore».

Espedienti del tuffatore

Se il coraggio è quindi la dote imprescindibile da cui partire, non mancano però accorgimenti per limitare i rischi: «In acqua vi sono sempre sommozzatori pronti a intervenire in caso di incidente – spiega ancora il campione cosentino – e agli stessi sommozzatori, quando siamo sul trampolino, chiediamo spesso di muovere l'acqua con degli spruzzi. Questo infatti ci permette di distinguere, dall'alto, la superficie dell'acqua dal fondo, e di avere un importante riferimento per il tuffo». Così come il lancio, prima del tuffo, del piccolo asciugamano sempre umidificato, è utile per intuire eventuali folate di vento e la loro direzione. Obbligatorio è, inoltre, entrare in acqua dal verso dei piedi, per evitare impatti con testa o petto dalle conseguenze imprevedibili.

L’impatto con l’acqua

Non a caso la gara è costituita da 4 tuffi: 2 il primo giorno (De Rose è attualmente nono in graduatoria), poi un giorno di riposo, e l'ultimo giorno (cioè domani) altri due tuffi di cui il primo è ancora di qualificazione, mentre il quarto e ultimo è riservato solo ai 12 migliori in graduatoria. Già il solo tuffarsi da quell'altezza, infatti, ha delle conseguenze fisiche non trascurabili, anche quando il tuffo è ben eseguito. «Dal momento in cui saliamo a piedi dalle scale sul trampolino, fino a quando riemergiamo dall'acqua, passano circa 30 secondi. Il tuffo – spiega ancora l'azzurro - dura tra i 2 secondi e mezzo e i 3, durante i quali noi siamo consapevoli di tutto e vediamo tutto ciò che ci circonda. L'impatto in acqua è comunque stressante per muscoli e ossa, in particolare gli adduttori, quindi i fisioterapisti hanno sempre parecchio lavoro da fare nel dopogara!».

Le preparatrici

Lavoro fisico, ma anche e soprattutto mentale, quello che porta a tuffarsi da lassù. «Quest'anno ho lavorato per la prima volta con continuità con un preparatore atletico – sottolinea De Rose – e i benefici sono evidenti. Ma il lavoro specifico è soprattutto quello mentale. Considero il tuffo dalle grandi altezze l'approdo finale di un percorso interiore di crescita e maturazione, che porto avanti con la mia allenatrice e fidanzata, Nicole Belsasso. Perché molti tuffatori hanno allenatrici che li seguono? Perché è uno sport molto stressante, in cui devi ripetere gesti specifici all'infinito, e una donna riesce a essere dura quando serve, ma anche a coccolarti, a essere un po' mamma!».

Il sogno di Alessandro

Per Alessandro, il podio di Budapest è francamente lontano, «ma sull'ingresso in finale vi autorizzo a scommettere qualche fiorino ungherese!», scherza. Lasciato il Danubio, si ragionerà poi sul futuro. «Davvero sarebbe bello se i tuffi dalle grandi altezze entrassero nel programma olimpico», spera, ma nel frattempo i nodi da sciogliere non mancano: «Impianti per allenarsi è difficile trovarne: e allora mi tuffo tre volte dalla piattaforma da 10 metri, mettendo poi insieme le tre diverse esecuzioni; e per fortuna che in Croazia vi sono degli approdi sotterranei di sommergibili della Seconda Guerra Mondiale, profondi il giusto e alti una trentina di metri: ogni tanto ci faccio una capatina, anche se il posto più bello dove mi sono finora tuffato è l'Indonesia!». Ad accompagnarlo, immancabili, i tatuaggi che si è fatto, in tutto (per ora) 14: «Forse sono troppi, alcuni non li rifarei, quasi tutti mi ricordano la morte di mio padre: è stato il mio modo di urlare il mio dolore, di farmi notare dagli altri, per chiedere aiuto in quel momento difficile». Perché il coraggio non è solo un tuffo tra acqua e cielo da 27 metri.

