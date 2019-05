Campidoglio, il caso Atac agita il M5S. L’assessore: un piano o rischio dissesto

terremoto in Campidoglio dopo le dimissioni del direttore generale di Atac, Bruno Rota. Da un lato sale di livello la polemica politica, con il segretario Pd Matteo Renzi che accusa i grillini di doppia morale : Dovevano fare la rivoluzione, invece fanno come gli altri, anzi peggio: raccomandando gli amici degli amici. Raggi annuncia un’altra querela: Nessuno del M5S ha mai fatto raccomandazioni per amici, amici degli amici o parenti. Enrico Stefno si sentito diffamato dalle affermazioni di Rota, riprese poi dal Pd, e lo ha querelato.

Dall’altro lato monta il malessere in comune. L’assessore al Bilancio Andrea Mazzillo, che ha rimesso le deleghe sulle politiche abitative, chiede esplicitamente un tavolo con governo e regione e un cambio di passo: Ho tenuto finch ho potuto, ma per onest intellettuale non posso pi tacere. Sono il responsabile dei conti di Roma, devo governarli. In soldoni: Il debito di Atac da 1,38 miliardi per il comune un credito, che vale oltre 500 milioni. Se oggi la societ fallisce, anche il comune ha serie difficolt e rischia il dissesto, perch non riesco a coprire una svalutazione dei residui attivi di questa portata.

Mazzillo sostiene di essere stato tenuto all’oscuro delle vicende della partecipata, dove caccia al successore di Rota (in settimana arriver il nome, trapela dal Campidoglio). Una critica neanche tanto velata all’assessore alle Partecipate Massimo Colomban, l’imprenditore veneto vicinissimo a Davide Casaleggio, che Mazzillo non cita mai ma con cui la collaborazione non c’ stata. Dopo l’addio di Rota e le sue dichiarazioni al vetriolo, per, il re nudo: Non posso pi sottovalutare, per la citt e per i romani, il fatto che Atac non abbia un piano industriale. Per Mazzillo, alla partecipata dei trasporti serve un serio piano di ristrutturazione e di rilancio, cui sono pronto a contribuire, e un management responsabile, che non si dimetta dopo pochi mesi, e che riconosca al comune il suo ruolo: non un semplice spettatore, di cui ci si ricorda quando ci sono debiti e contenziosi da pagare, ma un partner. Per questo occorre condivisione, a livello tecnico e politico: lasciamo ai cittadini, rappresentati dagli eletti di maggioranza e opposizione in assemblea capitolina, la facolt di scegliere come i servizi devono essere erogati. Qui l’assessore cita il referendum su Atac per il quale i radicali stanno raccogliendo le firme, ignorato da Raggi e dall’assessora ai Trasporti Linda Meleo. E lo benedice, senza entrare nel merito: normale che avvenga, che i cittadini possano dire la loro.

Pi in generale, Mazzillo ritiene che le tante sirene d’allarme che suonano in citt - dalle imprese in fuga all’indebitamento delle famiglie e le fragilit sociali, dalle partecipate alla sicurezza - non possano essere affrontate se non con un tavolo che metta insieme tutti i livelli di governo. Nessuno pu aggredire da solo la situazione. Il caso dell’acqua, in questi giorni, lo dimostra. L’Agenda per Roma, evocata in pi occasioni da Virginia Raggi che ha ventilato la richiesta di 1,8 miliardi extra per la capitale, ritenuta improcrastinabile. Cos come una sinergia molto pi stretta tra esecutivo, regione e amministrazione comunale. Gli spazi finanziari residui ammontano a 70 milioni, tolte le opere obbligatorie per legge. Che cosa sono per la capitale?.

Mazzillo assicura di aver sentito la sindaca e di non essere in procinto, anche lui, di abbandonare la nave. Promette che il consolidato andr in porto entro il 30 settembre, perch si sta finalmente facendo chiarezza sul disallineamento tra partite attive e passive, portato a circa 500 milioni rispetto ai 900 rilevati da Tronca. Sa di avere con s una parte della maggioranza pentastellata, a cominciare dal presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito, fedele alla deputata ortodossa Roberta Lombardi, tra le pi critiche con Raggi. Ma garantisce: Io sostengo pienamente l’operato della sindaca. La mia una proposta costruttiva.

In serata, per, Raggi avverte: A tutti i componenti della mia squadra di consiglieri e di giunta dico di non distrarsi dal lavoro alimentando sterili polemiche. Chi preferisce polemizzare si mette da solo fuori dalla squadra. Certo che la tensione di nuovo altissima: il caso Atac ha fatto finire sul banco degli imputati il “dirigismo” di Beppe Grillo e Casaleggio jr. Che ieri tornato a litigare con Renzi, accusandolo di infangare la memoria del padre Gianroberto. L’ex premier lo aveva citato parlando di vaccini: Casaleggio diceva che ci che virale diventa vero, ma non cos. Questo meccanismo provoca paura. Il figlio , che il 2 agosto sar a Roma, ribatte: Mio padre ha detto l’esatto contrario: che un messaggio in rete perde la sua viralit nel tempo, se falso. Renzi rettifichi e si scusi. Il segretario Pd non arretra e rilancia: Non voglio polemiche. Mi piacerebbe che si potesse aprire una discussione sulla viralit in rete e la verit delle cose. Assaggi della campagna elettorale alle porte.

Stefno pubblica su Facebook sms di Rota

Il presidente della Commissione Mobilit di Roma, Enrico Stefno, pubblica su Facebook lo screenshot dell'Sms citato dall'ex dg di Atac, Bruno Rota, quando lo accus di aver chiesto raccomandazioni per un'azienda di bigliettazione. “Non ho nulla da nascondere - scrive - certo che non si tratta assolutamente di una raccomandazione o di una richiesta per favorire qualcuno”. “Alle pesanti illazioni - continua - ho gi risposto per le vie legali presentando una

querela”.

(articolo aggiornato alle 20:10 di domenica 30 luglio 2017)

© Riproduzione riservata