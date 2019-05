F1, una Ferrari superlativa incanta Budapest con una doppietta

È una Budapest spettacolare, che fa sognare l'Italia questa settimana come non mai. Ci ha pensato Federica Pellegrini con un memorabile oro nei 200 stile libero. Ci hanno messo la ciliegina oggi Vettel con Raikkonen. Insomma, è andata come di più non si poteva chiedere: una doppietta Ferrari, una gioia per antonomasia, per italiani e tifosi di mezzo mondo che amano e stravedono per il Cavallino. Gran giorno quindi per la Formula 1, perché le Rosse sane e vincenti fanno bene a questo sport, ai tifosi, ai deboli di cuore che non ne potevano più di veder perdere il team preferito dalle Mercedes, agli sponsor e all’industria. E non solo.

Una bella giornata di sole per loro e anche per l'ex campione del mondo Fernando Alonso, che chiude con un bel sesto posto, e un Vandoorne che porta la seconda McLaren in zona punti e rende un po' più onore ai due anni precedenti di grande sofferenza. Una McLaren che merita menzione, anche perché il tempo migliore in gara lo segna proprio Alonso: una sorpresa che fa bene alle dinamiche di mercato e ai giochi di fornitura di motori. Una dimostrazione di validità per le monoposto di Woking nemmeno troppo casuale, visto che giunge proprio così vicina all'annuncio di Sauber, in difficoltà come non mai, che potrebbe permetterle di riaffacciarsi nella top 10 della classifica a partire del prossimo anno, grazie alla dotazione di motori Ferrari studiati per l'anno corrente e non più le versioni della stagione precedente.

Un buon tempismo anche per la casa elvetica, perché con questa gara McLaren si prende uno stabile vantaggio nei costruttori che, di questo passo, sarà ben difficile da colmare.

Le belle notizie finiscono quindi con la lista dei risultati principali, perché la gara in sé, causa difetti congeniti della pista, non è stata all'altezza dello spettacolo visto negli ultimi tempi. Assimilata spesso a Montecarlo per la difficoltà dei sorpassi, la pista dell'Hungaroring ha mandato in scena una gara tutto sommata sicura ma mediamente “noiosa”. Ci ha pensato però la partenza a tenere tutti con il fiato sospeso: Hamilton che lascia sfilare le due Red Bull e quasi favorisce il contatto fra Vertstappen e Ricciardo, non giudicato un banale incidente di gara ma già nell'arco di sei giri sanzionato con 10 secondi a carico dell'olandese.

Purtroppo però l'australiano ha la peggio ed è costretto al ritiro. Safety car, unica e poco influente alle strategie di gara, tanto che in tutto il primo stint le due Ferrari proseguono tranquillamente al primo e secondo posto quasi indisturbate. Le Mercedes a ben vedere giocano in difesa: problemi radio, sorpassi incomprensibili fra i due piloti e alla fine Hamilton davanti a Bottas, veloce fino quasi a prendere negli ultimi dieci giri Raikkonen. Ma il degrado delle gomme inesorabilmente arriva anche per lui e da una forbice pericolosamente vicina al secondo si ritrova a dover accorciare il passo per arrivare in fondo senza problemi e portare comunque a casa il maggior numero di punti possibile.

Il driver standings vede così Vettel a quota 202 e Hamilton a 188. Due numeri che daranno sogni e pensieri ai due candidati al titolo per tutte le vacanze di agosto. Una pausa non troppo lunga al termine della quale i piloti si ritroveranno concentrati a non sbagliare fino alla fine dell'anno per conquistare il massimo risultato possibile, prezioso e naturalmente ambito per la carriera di entrambi.

In questa gran domenica si è sentita la mancanza di Felipe Massa, che per un non precisato malessere dopo le prove di venerdì ha preferito non disputare la gara, facendosi sostituire da Paul Di Resta. La curiosità: Si tratta della prima volta dal 1982 che si parte regolarmente in un Gran Premio di Formula 1 senza un brasiliano.

© Riproduzione riservata