Boschi: infrazioni Ue dimezzate in tre anni, da 2014 risparmi per 2 mld

Procedure di infrazione dimezzate e in media con quelle registrate dagli altri partner Ue: è il bilancio 2014-2017, per una volta in positivo, dei rapporti tra Italia e Bruxelles sul fronte delle violazioni al diritto comunitario, delle frodi, e degli aiuti di Stato. Tre anni e mezzo di risultati e risparmi record, secondo palazzo Chigi, celebrati oggi dalla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, che in conferenza stampa parla di «risultati significativi» perché «quando il governo Renzi ha assunto l'incarico nel 2014 le procedure d'infrazione erano 120: eravamo maglia nera in Europa perché ampiamente sopra la media europea. Oggi abbiamo sostanzialmente dimezzato il dato: ci sono 65 procedure d'infrazione aperte».

Per l’Italia “virtuosa” risparmi da 2 mld di euro

L'Italia lascia dunque ad altri l'etichetta di Paese poco affidabile e “disobbediente” rispetto alle norme comunitarie: «Siamo in linea con la media europea e facciamo anche meglio di Paesi come Francia, Spagna e Germania». Meno procedure di infrazione (che spesso si concludono con una multa salata) vogliono dire un forte risparmio per il bilancio dello Stato, «pari a 1,3 miliardi di euro, che si sommano agli ulteriori risparmi sugli aiuti di Stato, con oltre 770 mln recuperati, e il lavoro sulla lotta alle frodi e all'irregolarità, con 220 milioni di euro», spiega Boschi, che quantifica in circa 2 miliardi di euro i minori costi dei dossier europei grazie alla linea virtuosa promossa dai Governi Renzi e Gentiloni.

Gozi: noi «maglia rosa» del rispetto regole Ue grazie a buon governo

«Storicamente l'Italia non ha mai avuto un buon rapporto con le norme europee e gli adempimenti comunitari: questo ci è costato in termini di bilancio e di credibilità politica», chiosa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, al fianco di Boschi nell'incontro con la stampa. Soddisfatto per la «maglia rosa» conquistata dall'Italia nella gara del rispetto delle regole Ue Gozi torna a sottolineare che l'alto numero di procedure d'infrazione «ci costava in termini di credibilità ma anche di guadagno e di sicurezza dei cittadini, perché si trattava di mancate occasioni di miglioramento per i cittadini». La ricetta che ha permesso il recupero dell'Italia si chiama buon governo, che ci ha fatto uscire dalla «dittatura dell'emergenza» e dato spazio «alla cultura della prevenzione e della programmazione».

Frodi Ue, per l’Italia -60% nel 2016

Uno dei capitoli che hanno più contribuito alla perfromance dell’Italia è quello delle frodi comunitarie, da sempre “specialità” del nostro apparato burocratico e della nostra criminalità, come confermato da un numero di casi registrati triplo rispetto alla media Ue. In passato spiega Gozi, «più erano le frodi, più sprecavamo soldi, poi perché eravamo obbligati a restituire i soldi oggetto delle frodi». Al danno si aggiungeva la beffa, «perché al bilancio successivo veniva tolto dal bilancio dell'Italia i soldi non recuperati», segnado un’altra «fregatura» per i contribuenti italiani. Nel 2015 l’Italia aveva il record negativo di frodi accertate tra i grandi Paesi Ue, al quarto posto tra i Paesi partner, ma nel 2016 si è collocata al ventesimo posto (20 casi), «con una riduzione di oltre il 60% e anche in questo caso fa meglio di Francia e Germania», sottolinea Gozi. . Bene anche la voce contenzioso in materia di aiuti di Stato, dove «siamo passati da 22 casi a 8, di cui 4 in via di chiusura».

Migranti, Gozi attacca: «Stop fondi a chi viola diritti e non accoglie»

I progressi italiani sul fronte delle infrazioni danno lo spunto a Gozi per toccare il tema caldo delle ricollocazioni dei migranti, spina nel fianco del nostro piano di accoglienza e fronte di attrito con i partner Ue. Per il sottosegretario agli affari europei i fondi Ue non dovrebbero andare « a chi viola lo stato di diritto e i diritti fondamentali». In latre parole, «è impensabile che chi non adempie ai propri obblighi in termini di stato di diritto e accoglienza all'immigrazione possa ricevere fondi». Oggi, spiega Gozi, «abbiamo più titolo per chiedere alla commissione Ue di avviare le procedure d'infrazione per Paesi che violano gli obblighi di accoglienza degli immigrati: Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Abbiamo posto il tema dell'Europa dei valori come chiave dell'Europa che vogliamo e siamo soddisfatti che siano state avviate due procedure verso la Polonia», conclude rilanciando le nuove priorità per l’utilizzo dele risorse Ue proposte da Roma. Oltre che alla gestione delle frontiere esterne, l’immigrazione e la sicurezza, è l’ora di puntare su gli investimenti ai giovani, passando da cultura ed Erasmus.

