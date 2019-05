Decreto Sud, governo pone la fiducia: si vota domani

Il Governo ha posto la questione di fiducia nell’Aula della Camera sul decreto Sud. Lo ha annunciato a Montecitorio la ministra per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro. La votazione della fiducia, posta sul testo del decreto approvato al Senato il 26 luglio, avrà inizio martedì alle 15. Al voto finale sul provvedimento si dovrebbe giungere entro domani sera. Il testo si è arricchito di diverse novità nel passaggio in commissione in Bilancio a palazzo Madama, dalla platea della misura “Resto al Sud” alle regole per il servizio autobus di operatori come Flixbus. Il decreto legge Sud è «un investimento sui giovani, sulle loro capacità, sulla loro voglia di prendere in mano il proprio destino, che è l'esatto contrario del reddito di cittadinanza» ha detto nell’Aula della Camera il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti nella sua replica che ha chiuso la discussione generale sul provvedimento.

Vincolo di sette anni per le Zes

Il decreto definisce la cornice normativa per le Zone economiche speciali, che potranno essere individuate dopo il via libera ufficiale della Ue e in seguito alle proposte che faranno le singole Regioni. All’interno delle Zes, che dovranno contenere almeno un’area portuale, si prevedono procedure amministrative e di accesso alle infrastrutture semplificate. Preannunciate anche agevolazioni fiscali aggiuntive rispetto al regime ordinario del credito d’imposta al Sud: saranno resi eleggibili per il beneficio investimenti fino a 50 milioni. Le imprese ad ogni modo dovranno mantenere l'attività nell'area per almeno sette anni (termine allungato durante l’iter al Senato rispetto ai 5 anni iniziali). Le risorse stanziate sono pari a 25 milioni per il 2018, 31,25 milioni per il 2019 e 150,2 milioni per il 2020. Napoli-Salerno e Gioia Tauro le prime zone candidate a partire.

Le misure per le nuove attività imprenditoriali

Tra le novità apportate durante l’esame in commissione al Senato spiccano quelle relative alla misura “Resto al Sud” per il finanziamento di nuove attività imprenditoriali degli under 35: l’agevolazione viene estesa alle iniziative nel settore del turismo, che si aggiunge ad artigianato, industria e pesca e servizi (restano escluse professioni e commercio ad eccezione dei beni prodotti nell'attività di impresa). I beneficiari non devono risultare già «titolari di attività di impresa in esercizio» e, fino al rimborso del finanziamento, non devono risultare titolari «di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto». La norma punta anche a far rientrare meridionali residenti all'estero: possono accedere ai benefici se entro 120 giorni dall'accoglimento della domanda riportano la residenza in una regione tra Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il finanziamento massimo per ciascun richiedente sale da 40mila 50mila euro. Il finanziamento è costituito da un 35% a fondo perduto e il resto erogato dalle banche a tasso zero, con il beneficio della garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le Pmi. Per Resto al Sud sono previsti 1,25 miliardi in nove anni, risorse per le quali sarà però necessario un passaggio al Cipe.

Prorogati i termini per l’iperammortamento

Prevista poi la proroga di altri due mesi (dal 31 luglio 2018 al 30 settembre 2018) dei termini per la consegna di beni strumentali sui quali si può applicare l’iperammortamento fiscale al 250 per cento. Il decreto approvato dal governo aveva già disposto per l'ammortamento maggiorato al 250%un mini-allungamento (dall’originario 30 giugno al 31 luglio 2018). Resta sempre l’obbligo di versare al fornitore il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Nulla cambia invece per il superammortamento al 140%, relativo ai beni strumentali tradizionali, che prevede sempre un termine di consegna del bene al 30 giugno 2018.

La “Banca delle terre abbandonate”

La misura “Banca delle terre abbandonate o incolte” prevede inoltre che i Comuni identifichino i terreni e le aree edificate di cui sono titolari che risultino in stato di abbandono da lungo tempo (almeno 10 anni): questi terreni, a seguito di bando pubblico, possono essere assegnati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni, sulla base di un progetto di valorizzazione specifico presentato da giovani tra 18 e 40 anni. Un meccanismo di valorizzazione analogo riguarda anche i beni immobili privati, previo consenso del legittimo proprietario, sulla base di un progetto di valorizzazione e della corresponsione di un canone di affitto. Per il finanziamento di tutti questi progetti di valorizzazione, i giovani potranno accedere anche alla misura “Resto al sud” o agli incentivi dedicati al settore agricolo.

Rientra in gioco Flixbus

Nel decreto è stato poi introdotta una norma che rimette in gioco Flixbus e potenzialmente tutte le aziende con il medesimo modello di business. L’azienda tedesca ha impostato un servizio low cost di autobus su lunghe tratte gestendo in proprio il servizio di marketing e pianificazione delle linee ma affidando alle imprese partner l'attività di trasporto vera e propria. Dopo un doppio ribaltone normativo tra decreto milleproroghe e manovrina di primavera, sono stati ora cancellati la scadenza del 31 ottobre 2017 e il conseguente obbligo di cambiare il modello di business per svolgere anche in proprio il trasporto passeggeri, pena la cessazione del servizio. Nel frattempo il ministero dei Trasporti dovrà istituire un tavolo di lavoro, entro ottobre, per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.



Aree di crisi complessa

Sono stati poi allungati i termini della Cigs (cassa integrazione straordinaria) che può essere ancora concessa nel caso di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Oggi può essere concesso un ulteriore intervento fino a 12 mesi. L'emendamento approvato dispone che questa deroga possa essere concessa non una sola volta ma «per ciascun anno di riferimento» dell'accordo stipulato con il ministero del Lavoro.

