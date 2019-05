Ecco perché la polizia giudiziaria ha bussato (per legge) due volte a casa di Bruno Contrada

Un'attività assolutamente legittima – le informazioni raccolte nella seconda visita a casa di Bruno Contrada a Palermo il 29 luglio – che per cortesia istituzionale nei confronti dell'86 enne ex dirigente di Polizia, non è stata svolta a Reggio Calabria. La Procura di Reggio Calabria – guidata da Federico Cafiero De Raho, con l'aggiunto Giuseppe Lombardo – non arretra di un millimetro di fronte al polverone sollevato dall'avvocato dell'ex numero 2 del Sisde Stefano Giordano, che è giunto a reclamare un incontro chiarificatore a quattr'occhi con il Capo della Polizia Franco Gabrielli per presunte, gravi irregolarità nella condotta della polizia giudiziaria delegata dalla Dda di Reggio Calabria, che sta svolgendo una delicatissima indagine sui collegamenti tra ‘ndrangheta e Cosa nostra nella stagione stragista. In questo ambito Contrada è ritenuto, al pari di altri soggetti, di grande interesse investigativo.



La Procura di Reggio Calabria non ha alcuna intenzione di rispondere all'avvocato di Contrada, per il semplice motivo che è forte della catena di atti finora compiuti nel pieno rispetto della legge. E non potrebbe essere diversamente.

Il primo atto, il 26 luglio, è stata una perquisizione compiuta nella abitazione palermitana di Contrada, che non è indagato e il cui decreto, motivato, era stato messo nelle mani dell'avvocato Giordano.

Contemporaneamente, sempre su delega della Dda reggina, la polizia giudiziaria ha perquisito altre due abitazioni riconducibili a Contrada a Napoli (in una vive il fratello) e i domicili, immobili e pertinenze riconducibili ad altre sette persone: l'ex Capitano dei Carabinieri Saverio Spadaro Tracuzzi, Giovanni Aiello, indagato, detto “faccia da mostro”, ex agente della Squadra Mobile di Palermo come Guido Paolilli, altro soggetto sottoposto a perquisizione, così come i fratelli Gagliardi di Soverato (Catanzaro), un co-detenuto di Spadaro Tracuzzi, Arturo Lametta e un altro ed ultimo soggetto, Vito Teti. Tutte persone, in un modo o nell'altro, vicine ad Aiello. Attenzione dunque: è “faccia da mostro” il fulcro per la procura di Reggio Calabria e non Contrada.

Perché, allora, c'è stato bisogno di tornare a bussare una seconda volta nella casa palermitana di Contrada?

Semplice per la Procura, nonché legittimo: perché i riscontri delle attività di perquisizione di tre giorni prima a casa delle persone individuate, hanno reso necessario per la Procura andare non a perquisire nuovamente le abitazioni napoletane o palermitane ma a raccogliere sommarie informazioni testimoniali dallo stesso Contrada, come semplice persona informata sui fatti. Una serie di elementi, per la procura reggina, dovevano essere immediatamente approfonditi e non a distanza di tempo. Senza bisogno, dunque, da parte della Procura stessa, di alcun decreto di convocazione.

Nessuna perquisizione, dunque, ma solo un colloquio che Contrada stava verbalizzando quando, come da lui stesso raccontato, è arrivato il suo avvocato per interrompere il dialogo che si stava svolgendo in forma serena.

Ora delle due l'una: o la Procura di Reggio Calabria ha già acquisito ciò che voleva oppure, codice alla mano, nessuno può escludere che la polizia giudiziaria torni a trovare l'ex numero 2 del Sisde.

In questo quadro polemico, il Partito radicale è appena giunto a casa di Contrada per mettere in campo una nuova e simulata perquisizione nella sua casa palermitana.



r.galullo@ilsole24ore.com

