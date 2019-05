Ddl concorrenza, il Governo chiede la fiducia. Domani il voto

Partito in Aula a Palazzo Madama l'esame ddl Concorrenza, che domani dovrebbe centrare l'approvazione definitiva. Sul provvedimento - collegato alla legge di Stabilità 2015 e ora al Senato in quarta lettura - sono stati presentati 15 emendamenti, che però non incideranno sul testo: questa mattina, la ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, ha infatti posto la questione di fiducia sul testo trasmesso dalla Camera al termine della terza lettura.

Domani mattina la chiama per la fiducia

La conferenza dei Capigruppo convocata dal presidente Pietro Grasso ha quindi fissato i tempi d'esame: questo pomeriggio è prevista la discussione generale, seguita domani mattina dalle dichiarazioni di voto e dal voto di fiducia. In programma, sempre domani e ove richiesto dal prescritto numero di senatori, anche l'esame di “atti di indirizzo relativi alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali”. Il riferimento è all'impegno delle navi italiane sui migranti nelle acque libiche.

Le modifiche “last minute” della Camera

In commissione il testo non è stato modificato rispetto all'ok ricevuto a Montecitorio dove sono state approvate cinque modifiche (in base ad emendamenti Pd e bipartisan) sui capitoli mercato energia, tacito rinnovo assicurazioni, telemarketing, società di odontoiatri e sulla dismissione di impianti per la distribuzione di carburanti. In particolare, le ultime modifiche prevedono la cancellazione delle aste per i clienti “a maggior tutela” che al 1° luglio 2019 (nuovo termine per il passaggio al mercato libero dell'energia fissato sempre dal ddl) non avranno ancora scelto un nuovo fornitore. Sul fronte assicurazioni torna invece la possibilità di rinnovo tacito per le polizze assicurative del ramo danni in scadenza (è esclusa l'Rc auto).

Il passo indietro sui paletti al telemarketing

Nel terzo passaggio alla Camera di fine giugno sono stati cancellati anche i limiti introdotti precedentemente dal Senato alle chiamate relative a offerte commerciali telefoniche. I nuovi “paletti” avevano l'obiettivo di contenere il fenomeno delle telefonate moleste da parte delle società di marketing ma secondo il Garante della privacy avrebbero in realtà aperto la strada al telemarketing piu' selvaggio. Da qui il dietrofront. Per quanto riguarda invece le società di odontoiatria, le ultime modifiche approvate hanno riguardato l'introduzione di vincoli più restrittivi in termini di abilitazione dei componenti. Promossa dal M5S invece la modifica alle norme sui distributori di carburante che garantisce la bonifica dei terreni precedentemente utilizzati dagli impianti dismessi se viene accertata la contaminazione del terreno.

