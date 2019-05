Emergenza idrica, Galletti: «Il raddoppio del Peschiera non è più rinviabile»

Tevere in siccità e in piena

«Il raddoppio dell’acquedotto del Peschiera, opera non più rinviabile». Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, nel corso della seconda tranche dell’audizione in commissione Ambiente alla Camera sull’emergenza idrica che ha colpito la Capitale. E ha auspicato un lavoro di squadra fra Acea, comune e regione, ricordando che dal 1° settembre non sarà più possibile attingere acqua dal lago di Bracciano. Quella trovata sino a settembre, quando ci sarà il blocco del prelievo dell'acqua dal lago di Bracciano, per affrontare la siccità a Roma, ha ricordato, «è una soluzione transitoria. Mi aspetto che in questo mese», in cui sono previste riduzioni di captazioni dal lago. «Si trovi la

soluzione - ha detto - perché il primo settembre la situazione non sia più emergenziale».

Ridurre drasticamente le perdite

Per il ministro servono investimenti nella rete: sono assolutamente necessari interventi funzionali per «ridurre drasticamente le perdite di rete» e per «mettere in sicurezza le fonti e gli acquedotti principali che alimentano Roma e i Comuni limitrofi, con investimenti significativi che devono trovare spazio nel Piano Industriale aggiornato di Acea, e che fino a oggi non erano presenti».

Piano nazionale a novembre

Intanto il ministero dell’Ambiente sta predisponendo il Piano Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici, «coerentemente con le indicazioni comunitarie in materia», ha detto il ministro. Il Piano «verrà messo in consultazione pubblica entro la prossima settimana, per raccogliere le osservazioni dei portatori di interesse», ha precisato. Il ministro ha aggiunto che il documento nel mese di settembre verrà esaminato dagli organi tecnici del ministero, e dopo un ulteriore confronto con le istituzioni competenti, «verrà approvato in via definitiva, presumibilmente entro il mese di novembre». Il Piano, ha spiegato Galletti, «costruisce il quadro aggiornato delle tendenze climatiche in atto a livello nazionale e gli scenari climatici futuri».

Commissariare Comuni fuori da Enti Ambito

Indifferibile, per il ministro, il commissariamento di quei comuni che non aderiscono ancora oggi agli Enti d’ambito. «Ne abbiamo un esempio sul lago di Bracciano, ma non solo. In particolare, ad oggi, le gestioni che non hanno aderito alla gestione unica e che non sono provviste di un titolo di salvaguardia legittimo sono quelle dei comuni di Agosta, Anguillara Sabazia, Anticoli Corrado, Arsoli, Canale Monterano, Capena, Cerreto Laziale, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Labico, Ladispoli, Licenza, Marano Equo, Morlupo, Rignano Flaminio, Roviano, Sant'Angelo Romano e Trevi nel Lazio».





