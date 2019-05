Upb, dubbi sulla web tax introdotta dalla manovrina: incentivo a rimanere nell’ombra

Dubbi sull’efficiacia della web tax, introdotta nell’aprile scorso dalla manovrina. Li avanza l’Ufficio parlamentare di bilancio con il Flash “Interventi antielusione e imprese digitali: le misure nella recente «Manovrina»”. Sull’efficacia della web tax, si legge nel Flash, «è legittimo nutrire alcuni dubbi: proprio le imprese digitali, infatti, potrebbero essere incentivate a rimanere “nell'ombra” sfruttando i margini di elusione dei quali dispongono e cercando di differire la contrattazione dell’onere tributario. La convenienza ad aderire alla procedura sarà tanto maggiore per imprese per le quali un accertamento ordinario è più probabile e rischioso».

Per Google e Facebook ricavi tassati in Italia non superano lo 0,3%

L’Upb spiega che «la convenienza per le imprese, e per il Fisco, dipende anche dalla valenza del vincolo, previsto dalla norma, di 50 milioni di ricavi prodotti in Italia in uno dei tre anni precedenti». Il report segnala il caso di due over the top, Google e Facebook: nel 2015 i ricavi dichiarati e tassati in Italia non superano rispettivamente lo 0,3 per cento e lo 0,1 di quelli europei, a fronte di transazioni localizzate nel nostro Paese stimate dall'Upb in circa il 2,4 cento e il 2,8 per cento, come ricordato nel corso dell’audizione del marzo scorso dinanzi alle commissioni riunite Finanze e Industria del Senato.

È una sanatoria preventiva e volontaria

Per l’Upb la procedura introdotta « si configura come una sorta di sanatoria preventiva e volontaria, con una regolarizzazione agevolata delle posizioni fiscali pregresse e la garanzia per gli anni futuri di un trattamento basato sull’accordo e la collaborazione tra impresa e Amministrazione» attraverso l'ammissione al regime di adempimento collaborativo introdotto nel 2015.La scelta «conferma, in assenza di un coordinamento internazionale, l’oggettiva difficoltà dei singoli Paesi di risolvere le complesse questioni tributarie legate alla diffusione dell'economia digitale».

Il ddl Mucchetti prevede una penalizzazione

Diversamente, si evidenzia nel Flash, il Ddl 2526 (il cosiddetto “Ddl Mucchetti”), che interviene sui medesimi temi ed è attualmente in discussione al Parlamento, «prevede una penalizzazione, con forte incentivo per le imprese a regolarizzare la propria condizione di stabile organizzazione per l’elevata entità del prelievo alla fonte in caso di mancata regolarizzazione».

Tentativo per salvaguardare livelli minimi di gettito

Insomma secondo l’Upb «la misura contenuta nella 'manovrina' appare un tentativo di reagire alle pratiche più aggressive di concorrenza fiscale di altri paesi e per salvaguardare livelli minimi di gettito. Resta da valutare il trade-off tra l'efficacia, in termini di reale emersione di basi imponibili, di misure ad hoc e la coerenza con i principi generali del sistema tributario». (N.Co.)

