Alfano in Qatar, al via fornitura di 7 navi militari

«Oggi parte il contratto Corvette, firmato con la nostra Fincantieri, che prevede cinque miliardi di euro per la fornitura, in cinque anni, di sette unità navali destinate alla Marina militare del Qatar». L’annuncio è del ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in visita a Doha. A Fincantieri sono associati in consorzio Leonardo e Mbda e l'operazione vede coinvoolte anche Cassa depositi e prestiti e la società per l'assicurazione del credito all'esportazione (Sace). «È una vera operazione di sistema», annota Alfano. Il progetto impiegherà, in Italia, circa mille lavoratori e «non si tratta solo di un contratto di vendita, ma di una collaborazione di lunga durata finalizzata, per i prossimi 15 anni, anche alla manutenzione, all'assistenza tecnologica e all'addestramento con il supporto, per quest'ultimo aspetto, del ministero italiano della Difesa.

Le manovra nell’area

Secondo indiscrezioni di stampa, si tratterebbe di 4 corvette, una nave da sbarco anfibia e due incrociatori. Il 15 giugno, il Qatar aveva siglato un accordo da 12 miliardi di dollari con gli Usa per l'acquisto di caccia bombardieri F-15. Da ricordare che dal 5 giugno il Qatar è stato isolato dagli altri quattro della penisola arabica che lo accusano di sostenere gli estremisti radicali responsabili di vari atti di destabilizzazione nella regione e di essere troppo vicino all'Iran, grande rivale dell'Arabia Saudita. Come conseguenza di questa decisione, i quattro stati hanno imposto sanzioni economiche e posto 13 condizioni, fra cui la chiusura del canale televisivo Al Jazeera e di una base turca in Qatar. Il Paese ha respinto le accuse e si è rifiutato di soddisfare queste condizioni. Il ministro degli Affari esteri del Qatar ha colto l'occasione della sigla dell'accordo con l'Italia per deplorare l'intransigenza degli avversari di Doha che anche nel corso di un loro incontro domenica in Bahreïn hanno «mostrato di non aver alcuna intenzione di trovare una soluzione pacifica alla crisi». Da parte sua Alfano ha auspicato una riduzione delle tensioni e la speranza che si possa trovare una soluzione «nel rispetto del diritto internazionale».

© Riproduzione riservata