«How to spend it», pagine a sorpresa per un invito estivo alla meraviglia

«Ognuno di noi ha a disposizione una doppia coppia di occhi: due sulla fronte e due nella mente. Tutto può succedere, se ci si allena a spalancarli entrambi. L’incanto è sempre a portata di mano». Si apre con l’invito al gioco e alla meraviglia How to Spend it in edicola da venerdì. Complice l’intervista a un visionario poetico come Tullio Pericoli e alla voglia di evasione, di un temporaneo cambio di passo. Se i tempi sono complessi, le vacanze brevi, i ritmi e le scadenze senza tregua, è compito almeno dell’immaginazione aprire orizzonti.

«Il segreto è sentirsi sempre alla vigilia di qualcosa di nuovo»: l’attesa del futuro non come preoccupazione, ma come possibilità. Per questo il mensile di lifestyle del Sole24Ore rivisita i classici dell’estate in chiave totalmente inaspettata. A cominciare da un viaggio attraverso le metamorfosi del gelato, capolavoro visivo più che esperienza commestibile. Mentre le stelle del firmamento degli chef-guru si divertono a portare in tavola gusti sperimentali, dalla curcuma al tartufo nero, la creatività esce da cucine e gelaterie ed entra nei musei, nelle fiere d’arte e in gioielleria: capitelli in stile greco-romano a forma di coni, installazioni di ArtBasel a guisa di coppette, ghiaccioli e sorbetti scolpiti in oro e tempestati di diamanti. «La vita è piena di sorprese, se si esercita il piacere di guardare», avvisa Pericoli.

Altro tema-tormentone dell’estate: i giochi d’acqua. Niente a che vedere col repertorio colorato di gonfiabili da riviera: How to Spend it esplora quella nicchia di mercato che produce gadget per superyacht e che sta guadagnando fette consistenti di business e spazio nei saloni nautici. Si tratta di produttori europei e americani di sommergibili per uso privato, di seabob e surf elettrici, idrovolanti e mezzi anfibi (watercar e quadski). C’è anche un avveniristico progetto di giovani ingegneri aerospaziali di Monaco: un jet in grado di decollare e atterrare in verticale, direttamente sul pontile della barca. Ma occorrerà aspettare il 2019 perché il prototipo entri in produzione.

Dal mare al cielo: ecco l’astroturismo. Con alberghi dotati di suite-cabrio, dove il soffitto della camera da letto si apre, con un telecomando, per guardare le stelle, e intere isole che, a una certa ora della notte, spengono tutte le luci per favorire l’osservazione. Persino un grande imprenditore come Bill Marriott può permettersi il lusso, sulle pagine di How to Spend it, di dimenticare il lavoro e raccontare solo del suo tempo libero, con 15 nipoti e 13 pronipoti. «L’ho imparato da mio padre: non rinunciare mai a ogni pausa di vacanza possibile. Non è uno spreco di tempo: anzi, rende più produttivi». Se a dirlo è il proprietario di un impero da 5.721 proprietà, forse, c’è da fidarsi.

