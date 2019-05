Pioggia di soldi per le Olimpiadi di Los Angeles (con lo zampino di Trump)

«Ne riparleremo nel 2032». Giovanni Malagò, presidente del Coni, guarda avanti ma anche indietro: «Rinunciare alle Olimpiadi a Roma è stato un errore madornale». I giochi olimpici del 2024 “snobbati” dal sindaco Virginia Raggi si terranno a Parigi, e la successiva edizione sarà a Los Angeles nel 2028. La capitale francese riceverà 1,7 miliardi di dollari per l’organizzazione, senza vincolo di nuovo progetti infrastrutturali se non laddove serviranno. Su Los Angeles, invece, pioveranno ancora più soldi: agli 1,8 miliardi di dollari (100 milioni in più di Parigi), si aggiungerà anche un bonus di 500 milioni, di cui 160 potranno essere destinati a progetti per i giovani e altre iniziative volte a orientare la città verso le Olimpiadi. Come se non bastasse, poi, ci sono altri 898 milioni di dollari che il Cio pagherà a Los Angeles come contributo legato ai proventi dei diritti tv. Di questi, 180 milioni saranno erogati in rate trimestrali da 9 milioni già dal momento della costituzione del Comitato organizzatore, e in ogni caso a partire dal 1° gennaio 2018, per migliorare le infrastrutture della città.



Solo per Los Angeles il Cio rinuncia alla percentuale sugli utili dei Giochi e destinerà il suo 20% al Comitato organizzatore. Cifre che aumentano ancora di più il rammarico per la mancata candidatura di Roma per i Giochi del 2024 e, a ruota, l’occasione negata a Milano di poter competere per quelli del 2028.

«La cosa che fa più riflettere - ha commentato Giovanni Malagò - è l’enorme quantitativo di investimento che il Cio mette a disposizione delle città che ospiteranno le Olimpiadi». Viste le cifre, Malagò ha infatti spiegato che «bisognava aspettare un secondo prima di dare un no definitivo. Una

decisione che dire suicida e autolesionista per la città di Roma è dire poco. Si poteva valutare».



Gioiscono i sindaci delle città che ospiteranno i prossimi giochi olimpici. Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, si è detta felice per l’accordo sancito che porterà i Giochi in Francia.

«Oggi siamo qui per fare la storia» ha commentato il sindaco di Los Angeles, Eric Guercetti, rassicurando anche i cittadini sul costo delle Olimpiadi: «I contribuenti possono stare tranquilli». Anche il presidente degli Stati Uniti ha festeggiato la vittoria di Los Angeles: «Siamo orgogliosi. Mi congratulo con il comitato olimpico americano per la messa a punto del piano che consentirà a Los Angeles di dimostrare il meglio della creatività, dell’innovazione e

dell’ospitalità americana». Il Comitato olimpico internazione non nasconde il ruolo giocato da Trump: «Fin dalla sua elezione - si legge infatti in un comunicato del Cio - il presidente Trump è stato personalmente coinvolto nell’aiutare Los Angeles».







