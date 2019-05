Una missione nello spazio costa 150 milioni di dollari

Quanto costa una missione nello spazio? «Non esiste una cifra assoluta, ma solo una cifra indicativa: 150 milioni di dollari per una missione di sei mesi. Una cifra che comprende varie voci, dal volo dell’astronauta alla parte logistica, ai consumi. Perchè sulla stazione spaziale si consumamo 6 chili al giorno fra cibo, acqua e igiene personale, che moltiplicato per 180 giorni fa poco più di una tonnellata ad astronauta. I costi comprendono anche il training indispensabile per la preparazione alla missione». Lo ha spiegato al sole24ore.com Bernardo Patti, capo programma Iss esplorazione dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea.

@AstroPaolo ricercatore e “cavia”

E ha raccontato la vita di bordo della Iss di @AstroPaolo, l’astronauta italiano Paolo Nespoli che dopo aver spento 60 candeline il 6 aprile per il suo compleanno, è andato per la terza volta nello spazio, per la sua seconda missione di lunga durata. Un veterano dello spazio che nelle due precedenti missioni ha già accumulato 174 giorni, 9 ore e 40 minuti di permanenza nello spazio. «Paolo è protagonista non solo degli undici esperimenti italiani, ma anche di quelli internazionali che si svolgeranno nei prossimi sei mesi sulla stazione spaziale internazionale, circa 200. Questo è il periodo d’oro della Stazione spaziale, nel quale regna l’attività scientifica». E l’astronauta sarà ricercatore, ma anche “cavia”, perchè l’elaborazione di alcuni dati personali avranno ricadute sia sulla medicina terrestre, sia sull’utilizzo di uomini e donne nei viaggi spaziali di lunga durata. Si esaminano, per esempio, le lesioni che le radiazioni cosmiche possono causare alla retina dell’occhio e la reazione del bulbo oculare all’assenza di gravità.

Da ingegnere a idraulico, @AstroPaolo sa fare di tutto

@AstroPaolo, spiega Patti, è «capace di operare in ogni situazione e di riparare qualsiasi elemento del modulo». A bordo Nespoli, infatti, non è solo un astronauta ingegnere, ma è in grado di cavarsela in tutto. «Quando sei in orbita non c’è nessuno che venga a cavarti dagli impicci – ha spiegato @AstroPaolo prima della partenza – e sarò pure ingegnere e astronauta, ma lassù divento anche elettricista, idraulico e tutto quel che c’è da inventare se ce n’è bisogno».

L’astronauta ha un orario di lavoro: 40 ore a settimana

Cosa fa un astronauta sulla stazione orbitante? «Innanzitutto - spiega Patti - un astronauta ha un orario di lavoro di 8 ore al giorno, 40 ore a settimana. C’è una tabella di marcia ogni giorno che indica gli esperimenti da fare e le operazioni da compiere. Ci sono collegamenti giornalieri con i centri di controllo. Poi c’è l’indispensabile esercizio fisico e un collegamento telefonico giornaliero con i familiari».

Non si mangiano bucatini all’amatriciana

E il cibo? Cosa mangiano a bordo della Iss? «Non mangiano bucatini all’amatriciana, ma cibo sottovuoto trasportato e mantenuto a bordo della stazione spaziale. Per dirla in breve non è cibo molto sexy, ma rispetta i requisiti per essere mangiato a bordo. Sono cibi confezionati e impacchettati. C’è un po’ di tutto». Sulla stazione orbitante Nespoli ha anche trovato la macchina per il caffè, la ISSpresso, portata a bordo nel corso della missione di Samantha Cristoforetti, che non consente solo di bere un buon espresso italiano in assenza di gravità, ma costituisce un’importante sperimentazione per il futuro dei viaggi spaziali.

