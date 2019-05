Vitalizi: alla Camera scontro M5S-Boldrini dopo no a emendamento a bilancio interno

Nuove scintille tra M5S e dem sui vitalizi dei parlamentari. Dopo il rinvio a settembre, deciso ieri dall'Aula del Senato, della discussione in seconda lettura del ddl Richetti di riforma dei vitalizi, già causa di un duro scontro tra grillini e il capogruppo dem Luigi Zanda, oggi il “casus belli” è stato un emendamento al Bilancio interno in discussione alla Camera. La dichiarazione di inammissibilità della presidenza a una proposta di modifica promossa dai 5 Stelle per tagliare i vitalizi agli ex deputati ha scatenato un duro diverbio tra il pentastellato Alessandro Di Battista e la presidente dell'Assemblea Laura Boldrini, terminato con l'espulsione del deputato.

Microfono silenziato ed espulsione per Di Battista

Boldrini, spiega Di Battista, «ha reso inammissibile le nostre proposte e si è permessa di dire, testuali parole, al Senato la legge sui vitalizi sarà approvata». Ma il via libera di palazzo Madama al ddl sui vitalizi, possibile ma tutt'altro che certo garantito da Boldrini ha fatto infuriare Di Battista, il cui microfono è stato subito “silenziato” dalla presidente. «Col nostro emendamento nel frattempo la manovra sui vitalizi alla Camera la potevamo fare ora», attacca ora Di Battista, prontamente espulso dall'Aula da Boldrini. Per il deputato M5S si tratta di un «comportamento tipico» della presidente, «che non ti fa mai finire un concetto quando è in difficoltà. Questa è l'ennesima prova in cui dimostra di sostenere il Pd».

Lo scontro verbale con il deputato Bonafede

Boldrini, dopo aver tolto la parola a Di Battista è stata poi protagonista di un botta e risposta con un altro deputato M5S, Alfonso Bonafede, intervenuto per difendere il collega, affermando di voler capire come la terza carica dello Stato eserciti il suo ruolo e mettendo in dubbio che lo faccia nel miglior modo possibile. Boldrini ha quindi ribadito più volte che il voto sull'emendamento dei 5 Stelle non è compatibile con le norme regolamentarri. «Il mio ruolo – ha chiarito Boldrini - è quello di far rispettare e attenermi al regolamento».

© Riproduzione riservata