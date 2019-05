Firenze, otto decreti di fermo contro gli anarchici per due attentati

Otto decreto di fermo sono stati emessi dall’autorità giudiziaria nei confronti di anarchici (sei uomini e due donne) ritenuti responsabili di due attentati avvenuti a Firenze e Rovezzano (alle porte della città) negli ultimi mesi. Cinque persone sono accusate dell’esplosione dell’ordigno artigianale avvenuto a Capodanno per la quale rimase gravemente ferito l’artificiere della polizia Mario Vece. Mentre altri 3 sono accusate per l’attentato del 21 aprile scorso contro una caserma dei carabinieri a Rovezzano, colpita dal lancio di una molotov. Sei persone sono state bloccate, due si sono barricate sul tetto di un edificio occupato.

Arrestati autori ferimento artificiere, due salgono su tetto

L’attentato di Capodanno fu provocato da un ordigno infilato tra le maglie della saracinesca della libreria 'Il Bargello', riconosciuta come centro culturale di destra. La deflagrazione colpì in pieno un artificiere della questura di Firenze che si era appena avvicinato (era in giro con una pattuglia che aveva notato l'involucro inserito nella serranda) ed aveva cominciato ad esaminare la bomba. L’ordigno aveva un timer. Nell’attentato l'agente ha perso l’occhio destro e ha subito l'amputazione della mano sinistra. Due dei ricercati dalla polizia nell’ambito dell’operazione scattata a Firenze per l’attentato di Capodanno sono saliti sul tetto di un’edificio occupato da tempo dagli anarchici, per sfuggire alla cattura. L’edificio occupato, una casa in una zona di campagna, nota nell’ambiente anarchico come 'La riottosa', si trova al Galluzzo, alla periferia del capoluogo toscano. È in corso lo sgombero dello stabile.

Gli anarchici fermati

Tra i fermati per l’attentato del °gennaio c'è Nicola Almerigogna, 34 anni, nato e residente a Firenze, il cui Dna è stato trovato su uno dei frammenti di scotch usato per fabbricare l'ordigno, che era composto da una bomboletta di vernice spray riempita di polvere pirica, tappata e sigillata con nastro adesivo e collegata a un timer da cucina con cavi elettrici gommati. Al momento Almerigna si trova sul tetto dello stabile occupato a Firenze. Altro fermato è Pierloreto Fallanica, 30 anni, nato e residente in provincia di Teramo, ma bloccato stamani nel

Salento, a Melendugno (Lecce): è considerato dagli investigatori ispiratore dell'azione; quindi, Roberto Cropo, 30 anni, nato e residente a Torino, fermato stamani a Roma; Giovanni Ghezzi, 30 anni, originario di Pistoia e residente a Firenze; Salvatore Vespertino, 30 anni, di Rimini, di fatto domiciliato a Firenze.

Invece per il lancio delle molotov contro la caserma dei carabinieri di Rovezzano i destinatari dei fermi sono Sandro Carovac, 33enne di Prato attualmente residente a Pontassieve (Firenze); Micol Marino, nata a Trieste e residente a Firenze, al momento sul tetto dell'edificio occupato insieme ad Almerigogna; Marina Porcu, 34enne di Sassari, residente formalmente a Sassari ma di fatto abitante a Firenze.

I reati contestati

Per l'attentato di Capodanno i reati contestati sono quelli di tentato omicidio,

detenzione e porto in luogo pubblico di un ordigno esplosivo e danneggiamento aggravato. I presunti responsabili del lancio della molotov contro la caserma dei carabinieri dovranno rispondere invece di porto in luogo pubblico di ordigni

esplosivi e danneggiamento aggravato.

La soddisfazione di Minniti

Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, si è congratulato con il capo della Polizia, Franco Gabrielli, per l'operazione che «rappresenta un successo di alto livello conseguito attraverso una complessa e articolata attività investigativa svolta dalla Digos di Firenze, Roma e Lecce e dal Servizio centrale antiterrorismo, che hanno lavorato per mesi in stretto contatto con la magistratura. L'operazione di oggi - ha proseguito Minniti - assume un significato particolare perché in coincidenza con il rientro del sovrintendente Mario Vece ai compiti operativi della squadra mobile di Firenze».

