Manovra, correzione non negoziabile: deficit nominale non oltre l’1,8%

Da un lato, l’effetto sui conti pubblici della maggiore crescita, con il Pil in aumento quest’anno dell’1,3%, due decimali in più rispetto alla stima del Def presentato in aprile. Il che comporterà un minor deficit (per ora la stima è del 2,1%) e un probabile “effetto di trascinamento” positivo sul 2018. Dall’altro, gli spazi di flessibilità che Bruxelles è pronta a concedere, che dimezzeranno il taglio del deficit strutturale per il prossimo anno dallo 0,6 allo 0,3 per cento. Verrà di conseguenza modificato il target del deficit nominale, che passerà dall’1,1 nei dintorni dell’1,8%, aprendo in tal modo lo spazio per finanziare il mancato aumento dell’Iva (le clausole di salvaguardia per 15,6 miliardi ancora da disattivare).

Gli addendi della manovra da almeno 15 miliardi che il Governo presenterà a metà ottobre indicheranno la rotta, in linea con il nuovo quadro programmatico in arrivo a fine settembre con la Nota di aggiornamento del Def. Diversi elementi spingono in direzione di una manovra, che pur muovendosi all’interno del “sentiero stretto” più volte evocato dal ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, proverà a convogliare le risorse disponibili (come ha confermato lo stesso Padoan nell’intervista di ieri al Sole24Ore) in prevalenza al sostegno dell’occupazione attraverso un più corposo intervento sul cuneo fiscale.

Il tutto in una costante e continua consultazione con Bruxelles. In primo luogo perché la correzione del deficit strutturale (sia pur dimezzata) comporterà un intervento sui saldi di finanza pubblica per circa 5 miliardi. Intervento che Padoan definisce «il livello minimo di aggiustamento», e come tale «non più negoziabile». Come dire che, a fronte delle prevedibili pressioni politiche che da qui all’autunno troveranno vario spazio all’interno del Pd e della maggioranza, per accrescere l’entità dello “sconto”, quel paletto è da intendersi come invalicabile.

In secondo luogo, perché alcune delle precondizioni poste dalla Commissione Ue nella lettera inviata a Padoan lo scorso 12 luglio andranno comunque onorate. Ne consegue che la nuova stima relativa al debito del 2018 dovrà risultare in linea con il percorso di graduale ma costante riduzione chiesta da Bruxelles. In sostanza, va garantita una più marcata discesa del debito in rapporto al Pil, rispetto all’attuale quadro programmatico che fissa al 2020 l’obiettivo del 125,7% contro il 132,5% del 2017. È atteso per questo un piano dettagliato di dismissioni, con relativa quantificazione annua. La manovra di ottobre, l’ultima della legislatura, dovrà intervenire al tempo stesso sul fronte della spesa corrente primaria, potenziando la “dote” di 1 miliardo prudenzialmente indicata nel Def di aprile.

Tutte operazioni che non ammettono deviazioni, soprattutto se l’eventuale ricorso a nuove spese oppure a ulteriori aumenti di deficit sarà motivato, nel corso dell’esame parlamentare della manovra, da esigenze di consenso preelettorale. Le incognite politiche sono dunque tutt’altro che dissolte, a partire dal cruciale appuntamento di ottobre quando il Parlamento dovrà autorizzare, con votazione a maggioranza assoluta, il nuovo percorso di rientro dal deficit che si va definendo nelle trattative con la Commissione Ue.

