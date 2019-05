Cuneo, taglio di 9mila euro per salario di 24mila

Con la decontribuzione del 50% per i primi due anni ed un taglio strutturale di due punti (dal 33% al 31%) in 5 anni il risparmio per uno stipendio di 24mila euro (retribuzione media nel privato) è di 8.852 euro (il 5,2%). Si avrebbe un costo totale di 162mila euro, a fronte dei 171 mila euro di costo di un tempo indeterminato senza incentivi. Nei primi due anni il costo del lavoro è inferiore di 3.706 euro all’anno e poi dal terzo anno il risparmio si riduce a 480 euro l’anno, ma resta per tutta la vita lavorativa della persona assunta.

Allo studio taglio dei contributi del 50% per due-tre anni

La stima è del servizio politiche economiche e del lavoro della Uil che ha realizzato le proiezioni basandosi sulle misure annunciate dal governo che nella prossima legge di Bilancio punta all’abbattimento dei contributi per le imprese che assumono giovani con contratti stabili. Tra le ipotesi allo studio del team economico di Palazzo Chigi, del ministero del Lavoro e del Mef, è previsto un taglio dei contributi del 50% per due-tre anni, dopodiché - risorse disponibili permettendo - invece di tornare alla contribuzione piena si conserverebbe uno sconto di tre punti per sempre. Il taglio sarebbe compensato dalla contribuzione figurativa a carico della fiscalità generale per non penalizzare la pensione del giovane. Quanto all’età, si propende per gli under 35, ma non si esclude - per ragione di costi - di fermarsi fino ai 29enni.

Loy (Uil): su stipendi “sovraccosti” per il 45% del totale

Guglielmo Loy (Uil) sottolinea che se il taglio strutturale fosse di 3 punti, per uno stipendio di 12mila euro si avrebbe un minor costo di 360 euro annui, per un salario di 20mila euro un minor costo del lavoro di 600 euro, per uno stipendio medio di 24 mila euro si avrebbe un minor costo strutturale di 720 euro l’anno, per uno di 35 mila euro il risparmio di 1.050 euro annui. Il segretario confederale della Uil aggiunge che il tema dell’alto costo del lavoro è legato non solo ai contributi che gravano sugli stipendi, ma anche al peso delle imposte, considerando che questi “sovraccosti” incidono per 15.504 euro (il 45,4% del totale) su uno stipendio di 24mila euro, che ha un costo per l’impresa di 34.187 euro, mentre il netto che rimane in busta paga ammonta a 18.683 euro.

Le ipotesi in campo per l’assunzione dei giovani

In tema di costi, nell’ipotesi che il taglio dei contributi riguardi i giovani fino a 29 anni (compresi i contratti di apprendistato), tra decontribuzione al 50% per i primi due anni e il taglio di due punti del cuneo contributivo, il costo per il primo anno sarebbe di circa 580 milioni di euro, il secondo anno 1,9 miliardi di euro; il terzo anno 2,1 miliardi; il quarto anno 2,2 miliardi; il quinto anno 2,3 miliardi. Mentre se le assunzioni riguardassero giovani under 34 anni il costo per il primo anno sarebbe di 740 milioni di euro; il secondo anno 2,5 miliardi di euro; il terzo anno 2,7 miliardi; il quarto anno 2,9 miliardi; il quinto anno 3,2 miliardi. «Servono misure strutturali per incentivare le assunzioni dei giovani, purché siano mirate e premiali - sostiene Loy -. I buoni dati sull’occupazione di giungo sui due unici incentivi rimasti per il 2017 (bonus giovani e Sud) dimostrano che strumenti mirati, selettivi e vincolanti per premiare il lavoro a tempo indeterminato possono funzionare, ma vanno sempre accompagnati da politiche economiche espansive».

