Nave Ong tedesca sotto sequestro a Trapani. Sbarchi in calo del 3%

È in arrivo a Trapani la nave Iuventa della Ong tedesca Jugend Rettet posta sotto sequestro dalla Procura trapanese nell'ambito di un’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La nave è salpata ieri dall’isola di Lampedusa con a bordo alcuni uomini della Guardia Costiera. Ieri uno dei difensori della Ong tedesca, l’avvocato Leonardo Marino, ha annunciato la presentazione di un ricorso contro il sequestro. Intanto gli ultimi dati del Viminale sugli sbarchi, aggiornati al 4 agosto, confermano il recente trend della flessione (95.811 arrivi: -3,2% da inizio dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2016).



Le foto e i filmati dell’inchiesta

Nuovi particolari emergono dall’inchiesta di Trapani. Oltre alle foto e ai video realizzati da un agente sotto copertura, imbarcato sulla nave di Save the Children “Vos Hestia” ci sono le intercettazioni. La leader del team Iuventa Katrin e un ragazzo ignari di essere ascoltati parlano del previsto inizio missione per la mezzanotte del giorno successivo, dunque con un giorno di anticipo sapevano che ci sarebbero stati dei migranti da salvare, dunque in alcuni casi i salvataggi sarebbero stati concordati. Emergerebbe inoltre il disegno di creare un coordinamento parallelo in mare, con altre Ong, parallelo a quello nazionale di Roma ritenuto non valido, tagliando fuori la Guardia costiera italiana.

Legali Iuventa: ricorso contro sequestro nave

L’imbarcazione, fermata nel mare di Lampedusa su ordine del gip, sarà a disposizione dell'autorità giudiziaria che indaga sui presunti contatti tra l’equipaggio della nave e scafisti libici. Per i pm, almeno in tre occasioni l’equipaggio della Iuventa si sarebbe spinto a ridosso delle coste libiche per prendere a bordo profughi che non versavano in situazioni di pericolo. L’inchiesta tratteggia un accordo tra Iuventa e scafisti a cui venivano persino restituite le imbarcazioni. Una condotta irregolare, punita dal codice penale, che, però, hanno precisato i magistrati, non aveva scopi di lucro, ma era dettata da motivi umanitari.

Jugend rettet: difficile vedere morti e stare fermi

«Nella zona Sar negli ultimi due giorni sono stati recuperati 8 cadaveri di migranti. Il sequestro della nostra nave ci impedisce di lavorare nella zona

Sar e di aiutare. In questa situazione difficile le parole gentili e l'aiuto pratico dai nostri sostenitori ci danno molto forza» ha scritto l’ong tedesca al centro dell'inchiesta trapanese, aggiungendo: «I nostri avvocati stanno lavorando sodo per esaminare la normativa che ha portato al sequestro della nostra nave Iuventa». La strategia difensiva verrà messa a punto nei prossimi giorni. Di certo ai giudici del Riesame di Trapani verrà chiesta la restituzione della Iuventa e del materiale sequestrato a bordo: pc e documenti.

Codice di condotta firmato da quattro Ong

L’Ong tedesca, insieme a Msf, Sos Mediterranee e Sea-Watch, non ha firmato il codice di condotta per i soccorsi in mare predisposto dal Viminale. A sottoscrivere le regole del ministero dell'Interno sono state, invece, Moas, Save the children, Proactiva Open Arms e (quarta in ordine di tempo) Sea-Eye. «Mi dispiace che alcune Ong abbiano scelto di non firmare. Dobbiamo lavorare tutti assieme per smantellare il modello di business dei trafficanti ed evitare le morti dei migranti. Per questo chiedo di nuovo a tutte le organizzazioni di aderire

all’iniziativa», è stato l’appello lanciato dl commissario europeo a Migrazione e

Affari interni Dimitris Avramopoulos.

Il Viminale negherà il porto alle Ong fuori regola

Da qualche giorno gli specialisti della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Guardia costiera hanno ricevuto una bozza di decalogo per avviare una serie di verifiche stringenti sulle Ong chiamatesi fuori dal codice e per questo considerate dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, fuori dal sistema di soccorso. Il decalogo chiede in sostanza di fare terra bruciata contro queste organizzazioni: privarle delle autorizzazioni al soccorso a favore di altre unità navali, vietare i trasporti su altre imbarcazioni, controllare ogni dettaglio delle loro attività. Il Viminale non intende fare cedimenti su questa posizione.

Ambasciatore italiano: inutili minacce di Haftar

Dopo il via libera delle Camere alla missione navale in Libia, vanno registrati inoltre i primi contatti a Tripoli tra la Marina Militare italiana, giunta in porto con nave Borsini mercoledì, e i vertici della Marina e della Guardia Costiera libica. Nonostante le minacce a mezzo stampa del generale libico Khalifa Haftar di «bombardare le navi italiane» siano state considerate «infondate» dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, lo Stato maggiore Difesa e la Marina militare monitorano di continuo lo scenario del Mediterraneo centrale. Nave Borsini, peraltro, proviene dall’operazione «Mare Sicuro» dotata di un dispositivo aeronavale attrezzato per la prevenzione di attacchi.

Le minacce Haftar non fermano la missione italiana in Libia» ha affermato in una intervista al 'Corriere della Sera' l’ambasciatore italiano a Tripoli, Giuseppe Perrone. «Noi - ha aggiunto - siamo interessati a operare d'intesa con tutti i libici se è possibile, e ovviamente con il generale Haftar. Quindi cercheremo il contatto anche con lui e faremo in modo di spiegare gli obiettivi di una missione che non è militare, ma di assistenza alle autorità libiche». L'obiettivo è che «il traffico di esseri umani non entri proprio in Libia. Agiamo con sindaci del Sud e della costa perché ci siano alternative all'economia di questo traffico».



