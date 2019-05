Pensioni, allo studio tagli mirati per le 14esime pagate all’estero

Oltre al trattamento previdenziale, e in controtendenza rispetto ad altri paesi Ue, l'Italia paga ai pensionati residenti all'estero anche “prestazioni assistenziali”, come le integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali e la cosiddetta quattordicesima, costate nel 2016 80 milioni di euro. Una «anomalia» denunciata mercoledì scorso in audizione a palazzo Madama dal presidente InpsTito Boeri che presto potrebbe finire. Ad annunciare lo studio - in tandem con l'Inps - di «misure per ridurre la parte assistenziale del trattamento pensionistico riconosciuto ai nostri connazionali» residenti in altri Paesi è oggi il presidente dem del Comitato per gli italiani all'estero del Senato, Claudio Micheloni.

Taglio limitato ai paesi con sistema di protezione

Il nuovo regime dovrebbe essere introdotto con la prossima legge di Bilancio, e valere per i Paesi in cui c'è un sistema di protezione, spiega Micheloni: «Così al singolo non cambierebbe nulla, visto che, in questi casi, l'intervento dell'Italia ha il «solo risultato di alleggerire le casse di Stati come la Germania, che tagliano il sostegno ai nostri concittadini perché c'è già l'Italia che paga». Il senatore evidenzia come la norma in cantiere non è «semplice», perché «bisognerebbe fare un elenco di Paesi in cui l'intervento non sarebbe più possibile». D'altra parte però, sottolinea Micheloni, «aprirebbe una strada per leggi a ”geometria variabile”». Infatti la riduzione delle prestazioni assistenziali ai pensionati sarebbe limitata a quei Paesi, praticamente tutti quelli europei dotati di un sistema di tutele sociali, che comunque garantirebbero l'aiuto sociale ai concittadini residenti all'estero.

Nel 2017 14esime all’estero per 35 mln

Diverso, invece, il discorso per gli Stati che non hanno un sistema di welfare adeguato: in questi casi la situazione non cambierebbe, perché l'Italia continuerebbe comunque a pagare quattordicesime, integrazioni al minimo e altre maggiorazioni. Per Micheloni il taglio mirato delle prestazioni assistenziali rappresenta una «misura di equità: non capisco perché bisogna sostenere le casse tedesche». Micheloni precisa che l'intervento «non toccherebbe le pensioni maturate con i contributi». Secondo i dati forniti questa settimana da Boeri l'ultima legge di Bilancio ha esteso la platea dei destinatari delle quattordicesime, voce per la quale quest'anno sono stati complessivamente erogati all'estero un totale di 35,6 milioni di euro», «incrementando ulteriormente di circa 20 milioni i pagamenti non contributivi erogati all'estero dall'Istituto, un aumento del 131% rispetto all'anno precedente». Nel 2016 gli importi erogati sono stati invece pari a 15,4 milioni di euro per circa 46mila beneficiari.

