Traffico, primo weekend di agosto: sabato da bollino nero

Fine settimana da bollino nero per i vacanzieri che si spostano verso le località di villeggiatura. Viabilità Italia ha ricordato che dalle ore 14 di oggi fino alle ore 22 è in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7.5t che sarà nuovamente attivo dalle ore 8 di domani sabato 5 agosto fino alle ore 22, giornata, peraltro, contraddistinta da bollino nero. È prevista la più alta concentrazione di partenze. Gli altri fine settimana del mese sono a bollino rosso.



Traffico sostenuto in autostrada

Ma si registra già traffico sostenuto in uscita dai grandi centri urbani e con alcuni incendi e incidenti che influenzano negativamente la regolarità e fluidità della circolazione. Sulla A1 ci sono code a tratti tra Reggio Emilia e Modena sud e coda di 7 km tra Firenze sud e Incisa- Reggello per incidente. Più a Sud coda di 1 km tra San Cesareo e bivio diramazione Roma sud/A1 in direzione A1 e code a tratti tra questo bivio e Ferentino. Sulla A3 la fila si incontra tra San Giovanni e bivio A3/A1. Sulla A4, in direzione Trieste c’è coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino per traffico ntenso sulla viabilità ordinaria e code a tratti, per incidenti ormai risolti, tra Brescia Ovest e Desenzano e tra Portogruaro e San Giorgio Di Nogaro.

Novanta minuti di attesa al Traforo del Monte Bianco

Code in barriera di Trieste Lisert in uscita. Sulla A5 tratto chiuso tra Courmayeur sud e Raccordo A5/Ss 26 dir per traffico intenso sulla viabilità ordinaria con uscita obbligatoria a Courmayeur sud. Sulla A14 si registrano code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Sud e coda tra Bologna Casalecchio e bivio raccordo Bologna-Casalecchio/A14. Sulla A24 coda tra l’innesto tangenziale Est e via Fiorentini in direzione del Grande raccordo anulare. Al Traforo del Monte Bianco sono segnalati tempi di attesa di circa un'ora e trenta minuti in corrispondenza del piazzale italiano in direzione della Francia, mentre in direzione opposta è prevista un'ora di attesa.

Traffico in aumento sulle statali

Traffico in aumento anche sulla statale 1 Aurelia tra Liguria e Toscana, sulla dorsale Adriatica e traffico intenso sulla statale 26 dir verso il traforo del Monte Bianco. In Sicilia traffico bloccato, a causa di un incendio, sulla statale 115 ter al km 0,350 in località Porto Empedocle. In Calabria sulla strada statale 106 “Jonica” a causa di un incidente è chiusa una corsia al km 17,900 in località Motta in provincia di Reggio Calabria. Rallentamenti in fase di smaltimento sul collegamento tra l'A2 e il Raccordo autostradale di Reggio Calabria, in località Gallico a seguito di un tamponamento tra più veicoli.

© Riproduzione riservata