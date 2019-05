Bolt torna umano e perde nella sua ultima gara. Vince l’americano Gatlin

Il dio della velocità torna uomo un attimo prima di uscire di scena. Usain Bolt perde in quella che dovrebbe essere l’ultima gara della sua carriera. Il condizionale è d’obbligo perché l’americano che gli ha rubato la medaglia d’oro - Justin Gatlin - è più vecchio di lui di quattro anni. Questo potrebbe invogliare il giamaicano a non ritirarsi, non ancora, non così.

Bolt è arrivato terzo: davanti a lui anche Christian Coleman. Non era così che doveva finire, con lo stadio gremito per salutare l’uomo più veloce del mondo davanti al quale anche il neo-campione Gatlin si è inchinato. «Usain è stato d’ispirazione per tutti noi in questi anni - ha detto l’americano - , e devo ringraziare lui se qui ho corso così bene».



Non dev’essere facile perdere nella “tua” gara, ma non dev’essere facile nemmeno vincere nella “sua” gara: «Ho lavorato duramente per arrivare qui, a questo grande risultato», ha spiegato Gatlin ai giornalisti, mentre il pubblico sugli spalti applaudiva il giamaicano.

Gatlin ha fatto registrare il tempo di 9.92 secondi; Coleman 9.94 e Bolt 9.95.

