De Micheli: «Roma rischia di perdere i fondi del Tesoro»

Roma rischia di perdere i fondi del Tesoro, gli extracosti pari a 110 milioni di euro. L’allarme è stato lanciato dalla sottosegretaria Paola De Micheli in una intervista al Messaggero. La Ragioneria avrebbe già fatto alcuni rilievi e non si escludono nuove forme di controllo da parte del Governo. La sottosegretaria parla di un «bilancio problematico», afferma che al momento «abbiamo solo una vecchia autocertificazione firmata da Raffaele Marra, quando era dirigente, in cui si dice che il Comune avrebbe completato il piano di rientro. Ma non ci risultano atti in questo senso, anzi siamo preoccupati sullo stato dei conti del Comune di Roma. Così come ha già messo nero su bianco la Ragioneria, un organo tecnico che viaggia da solo. I fondi extra sono a rischio, così come del resto, a cascata, l'intero bilancio».

Il rischio di perdere l’extracosti

Se il Comune non chiudesse il piano di rientro, con tagli alla spesa per 440 milioni di euro, rischierebbe di perdere gli extracosti, ovvero 110 milioni di euro all'anno. «È un' ipotesi. Ma prima di prendere qualsiasi decisione politica - spiega De Micheli - occorre che la giunta Raggi ci spieghi, carte alla mano, cosa ha fatto e che intenzioni ha per il futuro. Il Comune deve chiudere il piano, lo dice la legge, in base ai risultati prenderemo delle decisioni. Bisogna rispettare due regole basilari: le leggi e l'equità di trattamento nei confronti di tutti gli enti pubblici. Non ci saranno deroghe».

No a un altro Salva Roma

De Micheli esclude che l'esecutivo possa varare un altro Salva Roma. Sulla richiesta di 1,2 miliardi di finanziamenti straordinari per la Capitale, «nessuno, né il Mef e né Palazzo Chigi, ha ricevuto comunicazioni ufficiali. Ma come si può pensare che un governo conceda 1,2 miliardi di euro a un ente che non rispetta le regole?».

