Farah nella leggenda: ancora oro sui 10mila

Londra - Undici ori di fila. E dai ieri sera un posto nel mito, prima di fare magari doppietta con i 5mila per poi costruire lanterna parte della carriera nella maratona. Mo Farah e' il Re Mida del mezzofondo: tutto quello che corre e' oro, tra Olimpiadi e Mondiali. Alla regola aurea non sfuggono i 10mila nello stadio di casa, quella pista londinese dove il 34enne di origine somala già domino' i Giochi 2012.

Ricordo lontano - L'ultima sua sconfitta risale ormai a Daegu2011, sempre sulla distanza più lunga, quando proprio lui che dello sprint finale è il mago, venne beffato in volata dall'etiope Jeilan. Un argento subito dimenticato una settimana dopo, col trionfo sui 5mila che ha aperto una striscia di trionfi che non accenna a interrompersi.

Gara da favola - C'hanno provato tutti e in tutti i modi, ieri sera, a fargli saltare i nervi, a fargli perdere la calma e il controllo tattico della gara: prima gli etiopi, poi i keniani (e toccandosi con Tanui, poi terzo, quasi non cadeva a due giri dalla fine), poi alla fine anche l'ugandese Cheptegei, splendido argento. Niente da fare. In un ultimo giro mozzafiato, Farah ha prima controllato, poi allungato, seminando di quel giusto la compagnia. E per capire quel che ha combinato stavolta, si consideri che il suo 26'49”51 e' la miglior prestazione stagionale, in una gara in cui 20 dei 22 classificati hanno stabilito o il loro miglior tempo dell'anno, o il record nazionale, o il loro miglior tempo in carriera!

Cuore grande - Gioia più che giustificata quindi, quella di Farah, che ha festeggiato in pista insieme alla moglie e alle due figlie, e sul podio disegnando con le braccia sulla testa l'immancabile cuore che è ormai il suo emblema. “E' stata una gara dura, difficile - ha spiegato il campione sceso dal gradino più alto del podio - e ho capito che a 12 giri dalla fine era il momento giusto per ritornare davanti, dopo che l'emozione all'inizio mi aveva fatto partire un po' sotto ritmo. È' una gioia speciale. Niente è impossibile se ti alleni duramente “.

Voci e sospetti - Parole che sono sembrate un'ulteriore sibillina risposta a chi lo accusa, neppure tanto velatamente, di doping, visto la sua stretta relazione professionale e umana col tecnico Alberto Salazar, nell'occhio del ciclone per un'inchiesta dell'Usada per la somministrazione di farmaci e integratori in quantità oltre il consentito agli atleti del Nike Oregon Project. Senza dimenticare che l'atleta e' comparso nell'elenco trafugato dagli hackers di Fancy Bears, che riunisce i 47 campioni sotto osservazione della IAAF per presunte anomalie del passaporto biologico. Accuse che Farah ha sempre respinto. E per lui parla il palmares (6 ori mondiali, 4 olimpici in fila con due doppiette 5mila-10mila come solo il finlandese Viren nel '72-'76, cinque titoli europei). Fino a provetta contraria.

