Filippo, Ayo e Yoghi: a Londra scende in pista l'Italia di domani

Londra - Lo stadio olimpico esaurito in ogni ordine di posti, dei quali un' intera fila estesa per tutto l'impianto dedicata ai diversamente abili; gli spalti pieni zeppi di famiglie, bambini, mamme, e tra i vari settori, ci sono spazi dedicati per parcheggiare i passeggini, e godersi così la festa in assoluta serenità.

È in questo Tamigi di cultura sportiva che si tuffera' a breve “la meglio gioventù” della nostra atletica, tre speranze che stanno disegnando il presente (e speriamo soprattutto il futuro) di questa disciplina in Italia.

Sfrontatezza. «Bolt si lamenta dei blocchi di partenza? Ma lui vincerebbe anche senza! È un particolare di cui non mi curo molto, non penso sia decisivo...»: fresco dell'oro europeo Under23 sui 100, già etichettato come il “nuovo Mennea” dopo il 20”34 sui 200 al Golden Gala, a 19 anni e appena conseguita la maturità scientifica, Filippo Tortu mostra serenità e convinzione, senza però mai dare impressione di supponenza né superbia. Già questo un pregio non trascurabile, cui il ragazzo (da lunedì in pista sui 200) aggiunge anche schiettezza e lucidità di analisi: «Questa attenzione mediatica? Fa piacere, ma c'è il rischio di montarsi la testa. L'obiettivo? Fare il mio personale, poi vediamo che succede, ma fino in stagione è andato tutto perfettamente: ho recuperato dall'infortunio di Roma, e sto bene».

Noi e gli altri. Il “Golden Boy” del nostro sprint, brianzolo di origini sarde, ha le idee chiare anche per quanto riguarda il confronto tra la velocità azzurra e quanto offre il panorama internazionale: «Cosa ci manca? La materia prima, direi, perché ci sono Paesi che sfornano una ventina di velocisti l'anno, ed è complicato stare a quel passo; ma sono contento di quanto riusciamo a fare, e magari le nostre vittorie possono aiutare un sistema e una cultura a cambiare, a migliorare». Certo, il suo esordio iridato, proprio mentre Bolt dice addio, ci fa sognare in un ideale passaggio di consegne: «È davvero un peccato non averci mai corso contro - spiega Tortu - e non poterlo fare neppure in questa occasione, sui 200 che ritengo la mia distanza ideale».

Sprinter bianconero. Una considerazione calcistica per stemperare la tensione della vigilia: «Peccato pure che la mia Juventus, qui a Londra per la sfida col Tottenham, non venga a vedermi in gara: magari avrei corso in 19 secondi, o magari in 25, bloccato dall'emozione».

Ayo e Yoghi. Ancor più di Tortu, forse, può sperare nella finale dei 400hs un'altra vincitrice degli Europei U23, Ayomide Folorunso. 20 anni, genitori nigeriani trasferitisi a Fidenza, vanta già le partecipazioni agli Europei di Amsterdam2016 e ai Giochi di Rio2016: «L' atmosfera è eccezionale, non vedo l'ora di entrare in pista! Il tempo per qualificarsi in finale? 54 secondi netti sarebbe ideale...». Sogni che accarezza anche Yoghy Chiappinelli, 19 anni, etiope adottato da bambino da una famiglia senese: «Voglio fare una bella gara, sperando in questo esordio fin da bambino. Ora però devo darci dentro fin da subito, perché qui c'è gente che vola...». Sperando che possano farlo presto anche i nostri talenti azzurri.

